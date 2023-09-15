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ISW: В Украине убит командир элитного полка ВДВ РФ

rus.tvnet.lv
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Похороны
Похороны Фото: AFP/SCANPIX

В Украине погиб командир 247-го десантно-штурмового полка российской армии Василий Попов, сообщает украинское СМИ "Украинская правда".

Василий Попов - второй командир этого полка, погибший в бою. Журналисты отметили, что Василию Попову на момент смерти было 38 лет.

Его подразделение воюет в Донецкой и Запорожской областях Украины. Ранее сообщалось, что 247-й полк проводил ограниченные контратаки на критических участках фронта.

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