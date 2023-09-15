ISW: В Украине убит командир элитного полка ВДВ РФ

Василий Попов - второй командир этого полка, погибший в бою. Журналисты отметили, что Василию Попову на момент смерти было 38 лет.

Его подразделение воюет в Донецкой и Запорожской областях Украины. Ранее сообщалось, что 247-й полк проводил ограниченные контратаки на критических участках фронта.