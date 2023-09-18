Никола Балабан недавно вошел в состав совета директоров латвийской и эстонской дочерних компаний Lidl - Lidl Latvija и Lidl Eesti. В его непосредственные обязанности входят закупки. В интервью TVNET он оценивает, важно ли для жителей Латвии происхождение продуктов, объясняет преимущества международной сети в формировании ассортимента и установлении цен, а также призывает людей обращать внимание на ежедневный уровень цен, а не только на акции.
Интервью ⟩ Lidl о наценках, инфляции и возможности экспорта латвийских товаров в магазины других стран
- Замечаете ли вы, что из-за высокой инфляции люди начинают покупать меньше товаров? Можно сравнить, как изменился объем покупательской корзины в отдельные месяцы этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года?
- Все ритейлеры сейчас сталкиваются со схожими проблемами. Если выделить основные из них, то высокая инфляция и рост стоимости жизни оказывают реальное влияние на покупательские привычки людей. В недавних данных исследовательского агентства NielsenIQ мы видим, что,
хотя лето и принесло некоторые положительные нотки в настроение покупателей, все группы населения стран Балтии по-прежнему осторожны, тщательно обдумывают свои покупки и буквально "охотятся" за скидками и акциями.
Как конкурировать в этой ситуации? Основной подход Lidl всегда заключался в том, чтобы предлагать высочайшее качество по максимально выгодной цене, и мы видим, что эта стратегия уже дала положительный результат - доля Lidl на рынке в 2022 году, по нашим расчетам, достигнет почти 8%. Мы вошли в тройку любимых сетевых магазинов, которые люди посещают ежедневно.
Мы также уже снизили цены более чем на 300 товаров и продолжим эту политику снижения цен. Мы не только уделяем внимание скидкам, но и предлагаем низкие базовые цены каждый день, поэтому можем конкурировать со скидками, предлагаемыми другими игроками рынка.
С августа мы начали сотрудничество с программой "Почетная семья". Отныне обладатели удостоверения "Почетная семья" в магазинах Lidl могут пользоваться скидкой в 10% на детскую одежду, детское питание, косметические и гигиенические товары, товары для школьников, а также еженедельным специальным фруктово-овощным предложением.
Существенной поддержкой для нашей компании во время инфляции являются возможности международной сети Lidl, а это означает, что она обеспечивает более низкие затраты на сырье, энергию, упаковку и транспортировку и мы можем передать эту экономию нашим клиентам, предлагая им конкурентоспособные цены.
- Какие изменения произошли в средней потребительской корзине? Как с точки зрения ее размера в денежном выражении, так и в ее объеме и ассортименте выбираемых товаров?
- По данным, клиенты оценили предложение Lidl. Однако, не называя конкретных цифр, могу отметить растущий спрос на фрукты и овощи, свежевыпеченные мучные изделия, а также молочные продукты, которые играют значительную роль в ежедневном рационе жителей Латвии. И что немаловажно - в ассортименте молочной продукции постоянно увеличивается доля продукции местного производства.
Мы находимся в Латвии уже почти два года и видим, насколько популярны еженедельные предложения азиатских, испанских и других региональных продуктов, которые иначе недоступны в ежедневном ассортименте.
Еще одна область, в которой я вижу изменения, - это то, что клиенты меняют свои привычки и все чаще выбирают более здоровую пищу. Это проявляется в том, что люди гораздо больше внимания уделяют информации о составе продуктов, покупают больше свежих овощей.
Клиенты также понимают, что, покупая продукцию, произведенную в Латвии, они поддерживают местную экономику. Поскольку более 90% товаров в наших магазинах - это торговые марки Lidl, покупатели поначалу были в замешательстве относительно их происхождения, но теперь всем понятно, где указана страна-производитель и что такое торговые марки Lidl. На продуктах животного происхождения всегда должна быть указана страна происхождения, то же касается фруктов и овощей - страна происхождения указана на ценнике.
- В Латвии уже много лет говорят, что местным производителям очень сложно попасть в супермаркеты и у нас большая доля импортной продукции. Как обстоят дела в магазинах Lidl - сколько товаров местного производства (в том числе категории собственной торговой марки), а сколько импортного?
- Когда мы открылись, мы сотрудничали примерно с 20 местными производителями. На данный момент во всех основных категориях товаров представлены более 60 отечественных производителей, и мы постоянно расширяем это сотрудничество. Еще хотелось бы отметить интересный факт -
общий экспорт произведенной в Латвии продукции, которая продается в магазинах Lidl в других странах, уже превышает 10 миллионов евро!
Например, столь популярные у нас классические шпроты в масле, произведенные в Латвии, теперь доступны в магазинах Lidl более чем в 20 странах.
В Латвии много прекрасных производителей продуктов питания, и я вижу большой потенциал для экспорта латвийских продуктов в магазины сети Lidl в других странах.
У нас есть специальный аудит, который мы проводим для проверки производственного цеха, теплицы или поля каждого партнера. Для этого мы привлекаем аудиторов, имеющих многолетний опыт работы. Эти проверки часто могут проводиться без предварительного уведомления. Только после того, как наш потенциальный поставщик пройдет все проверки Lidl, мы готовы заключить договор о сотрудничестве.
И если с нами начал сотрудничество местный производитель, то в будущем у этого производителя есть возможность расти не только в Латвии, но и развивать экспорт в магазины Lidl в других страх. Мы хотим работать с партнерами, а не только с поставщиками, потому что с партнерами мы можем расти вместе.
- Сколько товаров под собственной торговой маркой Lidl производится в Латвии?
- Как уже говорилось выше, мы сотрудничаем с более чем 60 местными поставщиками, и цель - увеличить это число. Например, Pilos - наша марка молочной продукции. Под этим названием на наших полках можно встретить продукцию, произведенную в Эстонии, Латвии, Польше и Литве.
Мы хорошо понимаем, насколько важна связь с местной экономикой, и поэтому наибольшие усилия направляем на поддержку и развитие наших местных партнеров. Хорошим примером является моя родная страна Сербия, где уже более 50% продуктов питания Lidl закупается у местных партнеров, а часть этой продукции также экспортируется в другие страны. Следует отметить, что Lidl работает в Сербии всего пять лет.
В Латвии цель также состоит в том, чтобы лучше использовать потенциал наших местных партнеров в молочной, мясной, овощной и других категориях продуктов.
- Каковы ваши наблюдения - важно ли вообще для жителей Латвии происхождение продукта?
- Да, конечно, мы видим, что покупателям нравится продукция местного производства, поэтому сознательно стараемся включать ее в наш ассортимент. При этом объемы урожая и сезонность продукции сильно влияют на предложение местной продукции, поэтому одним из козырей Lidl является то, что мы можем круглый год предлагать очень свежие и разнообразные овощи и фрукты, которые гарантируются международными закупками и международными цепочками поставок.
- По каким принципам вы выбираете, какую продукцию включить в ассортимент?
- В общем, каждый успешный торговец умеет формировать свой ассортимент. Мы следим за текущими тенденциями не только на местном, но и на глобальном рынке, чтобы быть законодателями моды. Например, на наших тематических неделях Италии, Греции, Азии, Балкан и других регионов мы предлагаем множество продуктов, которые обычно не представлены, и даем людям возможность насладиться новыми вкусами.
- В последние месяцы проблема неадекватно высоких цен на продукты питания в Латвии стала очень актуальной. Ранее даже Банк Латвии отмечал, что примерно треть инфляции в Латвии обусловлена "ненасытностью" предприятий, т. е. необоснованно высокими ценами. После этого многих ритейлеров обвинили в неадекватных ценах в магазинах. Может быть, вы наконец-то честно раскроете, какова наценка на продукты и действительно ли в магазинах есть товары с наценкой 300%?
- Многие ритейлеры стремятся к тому, чтобы их воспринимали как магазин с лучшими или низкими ценами, но настоящим лидером в этом вопросе может быть только один! Подход Lidl - предлагать низкие цены каждый день, а не только во время акций или скидок.
Наоборот, я бы сказал, что конкуренция между ритейлерами в последнее время становится очень жесткой. А если вы хотите что-то продать и хотите, чтобы покупатель вернулся снова, то вы должны уметь обеспечить и хорошую цену, и отличное качество.
- Почему наценки - такая табуированная тема для торговцев? На данный момент бывает так, что одни говорят, что наценка неадекватная, другие - что ее нет, а производители/поставщики ничего сказать не могут, потому что это коммерческая тайна.
- Основной принцип любого бизнеса, несомненно, - обеспечить положительный конечный результат, то есть продать и получить еще и прибыль. Какую стратегию выбрать - решение каждого торговца.
Бизнес-модель Lidl отличается тем, что она основана на продуктах под собственной торговой маркой. Это дает нам больше возможностей для маневра, то есть возможность более эффективно принимать решения, в том числе и о цене товара на полке. Мы занимаемся собственным маркетингом нашей продукции, большая часть нашей продукции производится на фабриках Lidl - орехи, мороженое, круассаны, определенные виды шоколада и т. д. Эти факторы дают нам возможность контролировать качество и в то же время предложить лучшую цену.
Будучи новой компанией в Латвии, мы все еще находимся на этапе активных инвестиций и развиваем нашу сеть. Однако независимо от фазы роста бизнеса мы продолжим инвестировать в развитие нашего продуктового портфеля, в качество по действительно хорошей цене, чтобы завоевать и сохранить лояльность наших клиентов.
- В последнее время на некоторые группы товаров наблюдается снижение цен. В то же время возникает вопрос - насколько это происходит за счет агрессивных акций и что произойдет в долгосрочной перспективе?
- Как я уже упоминал ранее, ключ к экономии - это низкие цены каждый день, ведь акции и скидки - это лишь вишенка на торте.
У нас уже есть несколько примеров на рынке, когда мы видим снижение цен с действительно высокого уровня, но помните, что покупатели должны обращать внимание на повседневный уровень цен.
- Глава Латвийской ассоциации торговцев заявил, что, когда цена на конкретный товар снижается, разница переносится на другой товар. Вы согласны? Если да, то в среднем происходит не снижение цен, а просто перераспределение.
- За последнее время мы снизили цены более чем на 300 товаров. Для контекста это более 15% от общего ассортимента товаров в наших магазинах. Это наша стратегическая цель - мы держим цены на низком уровне. Цены за среднюю корзину в Lidl значительно ниже, чем в других сетях. Но у каждой сети своя стратегия.
- При этом есть ли сейчас запросы от поставщиков на повышение цен? В каких группах товаров и насколько большим может быть повышение?
- Здесь нужно оценивать каждый отдельный случай. Это нормально, что не все цены могут снизиться. Многие виды сырья сильно зависят от объемов урожая, климатических условий, спроса и предложения. Весна и лето выдались нетипичными с точки зрения климата, что отразилось на ценах производителей и конечной продукции.
Однако общий прогноз после пика цен во второй половине 2022 года позитивный - в мире цены на стратегические продукты, такие как сахар, нефть, зерно, продолжают падать, что влияет на общую инфляционную картину.
Однако при этом нельзя забывать о налоговой политике, в том числе о влиянии PVN и акциза на цену на полке. Да, в Латвии снижен налог на сезонные овощи и фрукты местного производства, но в то же время у нас действует, например, акциз на кофе. Чтобы обеспечить хорошее соотношение цены и качества, приходится искать компромиссы. Бизнес-модель Lidl основана на собственных торговых марках, и это дает нам достаточно большую свободу маневра.
- Поставщики также заявляли, что существуют контракты, в которых цена реализации продукта одинакова в долгосрочной перспективе и для производителя ничего не меняется в результате того, что магазины меняют наценку. Следовательно, возникает вопрос о справедливом распределении этих доходов.
- Мы честно платим и строим долгосрочные отношения с нашими поставщиками и партнерами. Мы должны обеспечить, чтобы они могли развиваться, расти и инвестировать в новые производственные линии, увеличивать их мощность и соответствовать требованиям Lidl.
В качестве хорошего примера я упомяну компанию Lidl Lietuva, которая дольше всех работает в странах Балтии - они начинали работу примерно с 50 местными поставщиками, а в настоящее время сотрудничают с 240 литовскими поставщиками. Многие из них благодаря этому завоевали новые экспортные рынки. Это показывает, какое развитие может произойти и насколько важно, чтобы местные поставщики были ближе к требованиям рынка.
Это, безусловно, то направление, в котором мы движемся - расти вместе с нашими партнерами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!