Интервью ⟩ Lidl о наценках, инфляции и возможности экспорта латвийских товаров в магазины других стран

У нас есть специальный аудит, который мы проводим для проверки производственного цеха, теплицы или поля каждого партнера. Для этого мы привлекаем аудиторов, имеющих многолетний опыт работы. Эти проверки часто могут проводиться без предварительного уведомления. Только после того, как наш потенциальный поставщик пройдет все проверки Lidl, мы готовы заключить договор о сотрудничестве.

И если с нами начал сотрудничество местный производитель, то в будущем у этого производителя есть возможность расти не только в Латвии, но и развивать экспорт в магазины Lidl в других страх. Мы хотим работать с партнерами, а не только с поставщиками, потому что с партнерами мы можем расти вместе.

- Сколько товаров под собственной торговой маркой Lidl производится в Латвии?

- Как уже говорилось выше, мы сотрудничаем с более чем 60 местными поставщиками, и цель - увеличить это число. Например, Pilos - наша марка молочной продукции. Под этим названием на наших полках можно встретить продукцию, произведенную в Эстонии, Латвии, Польше и Литве.