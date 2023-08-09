Lidl предложит многодетным семьям дополнительные скидки

Отныне обладатели удостоверения "Почетная семья" в магазинах Lidl могут пользоваться скидкой в 10% на детскую одежду,

детское питание, косметические и гигиенические товары, товары для школьников, а также еженедельное специальное фруктово-овощное предложение.

Для получения скидки необходимо предъявить на кассе действующее удостоверение "Почетная семья" вместе с документом, удостоверяющим личность.

Представитель сети Lidl Дана Хасана отмечает, что все участники программы для многодетных семей "Почетная семья"

получат специальные предложения в дополнение к уже существующим скидкам программы Lidl Plus.

"Мы очень надеемся, что эти скидки будут активно использоваться, особенно сейчас, когда приближается новый учебный год, который всегда несет дополнительные расходы для семей", - отмечает Д. Хасана.

Элина Трейя, председатель правления Латвийской ассоциации многодетных семей, отмечает, что, "согласно расчетам относительных расходов домохозяйства, разработанным Министерством благосостояния,

стоимость продовольственной корзины, необходимой для семьи с тремя детьми, в середине 2023 года достигла уже 1060 евро, и она не должна превышать 25% от общего семейного бюджета.

Однако в реальности доходы многодетных семей зачастую ниже, поэтому возможность покупать качественные продукты в рамках имеющегося бюджета - это вопрос здоровья семьи".

Скидка в 10% распространяется на всю ежедневную косметику торговой марки Cien, на детскую одежду Lupilu, детские средства гигиены, подгузники, одежду и детское питание, на подростковую одежду, школьные принадлежности, а также на конкретные фрукты или овощи, предложение которых меняется каждую неделю.