Ашераденс: экономика Латвии хорошо справляется с внешними потрясениями

На общем фоне Европейского союза (ЕС) латвийская экономика сейчас хорошо справляется с внешними потрясениями, заявил министр финансов Арвил Ашераденс.
"Правительство утверждено, и теперь в рекордно короткие сроки необходимо утвердить бюджет, договорившись об общем допустимом размере государственных расходов и распределении имеющихся средств", - сказал министр финансов, добавив, что новому правительству следует учитывать, что его первый бюджет будет тщательно оцениваться Еврокомиссией, международными рейтинговыми агентствами и другими международными партнерами.
Осень - самый заметный этап в подготовке государственного бюджета, когда определяются приоритеты и бюджетный портфель выносится на рассмотрение Сейма. Основное внимание уделяется среднесрочным рамкам государственного бюджета, которые определяют ресурсы, доступные на среднесрочную перспективу, и их использование в соответствии с приоритетами, установленными правительством. По сути, государственный бюджет отражает фискальную политику Латвии, а также содержит оценку правительством процессов экономического развития страны, сказал Ашераденс.
Приступая к подготовке государственного бюджета на следующий год, Министерство финансов летом готовит оценку экономических процессов и проводит регулярный экономический анализ для обновления макроэкономических показателей и прогнозов.
"Латвийская экономика лучше, чем ожидалось, перенесла трудности, связанные с войной и ростом цен на энергоносители, как в прошлом году, так и в первой половине этого года.
На мировых рынках наблюдается значительное снижение цен на энергоносители, однако темпы экономического роста в Европе все еще значительно ниже прошлогодних, спрос в обрабатывающей промышленности падает, объемы экспорта сокращаются.
В целом Латвия находится в сложной экономической ситуации: домохозяйства и предприятия будут продолжать ощущать последствия инфляции и повышения процентных ставок для ее сдерживания, но по мере ослабления влияния инфляции экономический рост возобновится, а инвестиции и объем строительства уже стремительно восстановились в начале этого года", - сказал Ашераденс.
Прогнозы макроэкономических показателей на 2023-2026 годы, обновленные в июне, являются основой для подготовки государственного бюджета на 2024 год.
Министр также отмечает, что главная цель, определенная президентом Латвии, - обеспечить устойчивый рост латвийской экономики и последовательное повышение благосостояния до 2030 года, чтобы достичь среднего уровня благосостояния ЕС. Для достижения этой цели экономический рост Латвии в период до 2030 года должен превышать 5% в год.
Согласно обновленным в июне экономическим прогнозам, в текущем году ВВП Латвии вырастет на 1%, в 2024 году - на 2,5%, а в 2025 и 2026 годах - на 2,9%.
Основным фактором роста в этом году будет внутренний спрос, главным образом инвестиции, в том числе благодаря значительному ускорению финансирования со стороны ЕС, которое в этом году принесет латвийской экономике около 1,2 млрд. евро, а также относительно стабильному уровню частного потребления.
Согласно последним данным, инфляция отступает - годовая инфляция в августе составила 5,4%, что является самым низким показателем с октября 2021 года. Следует отметить, что это снижение последовало за периодом исторически очень высокой инфляции, которая за два года существенно подорвала покупательную способность населения. По прогнозам, средняя инфляция снизится до 3% к концу года и в 2023 году составит 10%. На 2024 год инфляция прогнозируется на уровне 2,2%, а в последующие два года рост цен составит 2,5% и 2,3% соответственно, сказал министр.
Он также отметил, что покупательная способность домохозяйств вернется к уровню 2021 года в 2025 году, а значит, правительству необходимо уделить особое внимание адресной поддержке социально уязвимых слоев населения в 2024 и 2025 годах.
Общие показатели рынка труда не демонстрируют признаков замедления роста: безработица продолжает снижаться, а заработная плата - расти в результате повышения минимальной заработной платы. Уровень безработицы прогнозируется 6,5% в 2023 году и будет оставаться таким в течение следующих трех лет. Общий рост заработной платы прогнозируется на уровне 11% в 2023 году, а в 2024 году - 7,5%. В ближайшие годы темпы роста заработной платы несколько замедлятся, догоняя темпы роста производительности труда, и стабилизируются на уровне 5%.
Министр также отмечает, что макроэкономические прогнозы по-прежнему составляются в условиях очень высокой неопределенности. Основные риски понижения связаны с геополитической ситуацией, непредвиденным резким ухудшением экономической ситуации в еврозоне, а также с возможными резкими колебаниями цен на энергоносители и ограниченностью этих ресурсов. Негативное влияние на экономический рост могут также оказать задержки в инвестировании средств ЕС и снижение внешней конкурентоспособности.
По оценкам экспертов, в текущем году дефицит государственного бюджета составит 2,7% ВВП, а в среднесрочной перспективе при сохранении прежней политики прогнозируется более низкий дефицит: 2,2% ВВП в 2024 году, 1,3% ВВП в 2025 году и профицит в 0,1% ВВП в 2026 году.
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