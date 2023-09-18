Ашераденс: экономика Латвии хорошо справляется с внешними потрясениями

На мировых рынках наблюдается значительное снижение цен на энергоносители, однако темпы экономического роста в Европе все еще значительно ниже прошлогодних, спрос в обрабатывающей промышленности падает, объемы экспорта сокращаются.

В целом Латвия находится в сложной экономической ситуации: домохозяйства и предприятия будут продолжать ощущать последствия инфляции и повышения процентных ставок для ее сдерживания, но по мере ослабления влияния инфляции экономический рост возобновится, а инвестиции и объем строительства уже стремительно восстановились в начале этого года", - сказал Ашераденс.

Прогнозы макроэкономических показателей на 2023-2026 годы, обновленные в июне, являются основой для подготовки государственного бюджета на 2024 год.

Министр также отмечает, что главная цель, определенная президентом Латвии, - обеспечить устойчивый рост латвийской экономики и последовательное повышение благосостояния до 2030 года, чтобы достичь среднего уровня благосостояния ЕС. Для достижения этой цели экономический рост Латвии в период до 2030 года должен превышать 5% в год.

Согласно обновленным в июне экономическим прогнозам, в текущем году ВВП Латвии вырастет на 1%, в 2024 году - на 2,5%, а в 2025 и 2026 годах - на 2,9%.

Основным фактором роста в этом году будет внутренний спрос, главным образом инвестиции, в том числе благодаря значительному ускорению финансирования со стороны ЕС, которое в этом году принесет латвийской экономике около 1,2 млрд. евро, а также относительно стабильному уровню частного потребления.