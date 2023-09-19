Правительство одобрило компенсацию повышения фиксированной платы за услуги Sadales tīkls

Общее финансирование на компенсацию повышения тарифа фиксированной составляющей составит 30,476 млн евро.

Как заявили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ), законопроект разработан, чтобы ограничить рост затрат на услуги электроэнергетической системы для домохозяйств, обеспечить предсказуемость тарифа и постепенное введение изменений. Одновременно будет вестись работа над среднесрочным решением по ограничению роста тарифов на услуги с 2024 года.

До этого рост тарифа фиксированной составляющей планируется компенсировать в размере 60%. Снижение платы будет применяться в период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года.

Размер поддержки в месяц составит 7,619 млн евро, а в целом за четыре оставшихся месяца этого года - 30,476 млн евро.

В МКЭ отметили, что с 1 июля 2023 года вступили в силу тарифы на услуги ST, и общие расходы по сравнению с тарифом 2020 года выросли примерно на пятую часть, но в контексте со снижением потребления тариф в среднем вырос на треть. В то же время в отдельных случаях удорожание для домохозяйств было даже больше.