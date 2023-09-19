Правительство одобрило компенсацию повышения фиксированной платы за услуги Sadales tīkls

Правительство во вторник одобрило предложение о компенсации повышения фиксированной платы за мощность АО Sadales tīkls (ST) в размере 60% с сентября до конца этого года.
Общее финансирование на компенсацию повышения тарифа фиксированной составляющей составит 30,476 млн евро.
Как заявили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ), законопроект разработан, чтобы ограничить рост затрат на услуги электроэнергетической системы для домохозяйств, обеспечить предсказуемость тарифа и постепенное введение изменений. Одновременно будет вестись работа над среднесрочным решением по ограничению роста тарифов на услуги с 2024 года.
До этого рост тарифа фиксированной составляющей планируется компенсировать в размере 60%. Снижение платы будет применяться в период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года.
Размер поддержки в месяц составит 7,619 млн евро, а в целом за четыре оставшихся месяца этого года - 30,476 млн евро.
В МКЭ отметили, что с 1 июля 2023 года вступили в силу тарифы на услуги ST, и общие расходы по сравнению с тарифом 2020 года выросли примерно на пятую часть, но в контексте со снижением потребления тариф в среднем вырос на треть. В то же время в отдельных случаях удорожание для домохозяйств было даже больше.
По данным МКЭ, для 92% домохозяйств прирост платежа в месяц составляет от 5 до 7 евро без налога на добавленную стоимость (НДС). В тех же случаях, когда потребление невелико, а мощность подключения велика, расходы на распределение выросли существенно.
Для 330 153 домохозяйств, имеющих однофазное подключение (F) 16 ампер (A), тариф фиксированной составляющей без НДС составил бы 6,08 евро, а с применением компенсации сумма без НДС составит 2,43 евро. Для подключения 1F и 20A, которым пользуются 326 460 домохозяйств, плата за фиксированную составляющую без НДС снизится с 7,6 до 3,04 евро. Для подключения 3F и 20A (113 000 домохозяйств) плата за фиксированную составляющую без НДС снизится с 18,4 до 7,36 евро.
Чтобы поддержка за сентябрь уже отразилась в октябрьских счетах, законопроект рассматривается в срочном порядке, и его планируется принять в Сейме до конца сентября.
Как отмечает КМЭ, снижение не планируется применять к перерасчетам, которые производятся в случаях нарушений со стороны пользователей системы. Не полученная оператором системы распределения электроэнергии плата за услугу системы с НДС будет компенсирована в полном размере из средств государственного бюджета.
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