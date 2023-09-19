СМИ: Латвийские компании снабжают чипами российские военные заводы

Самым важным торговым партнером "Компании Леста-М", согласно данным госзакупок, был АО "НИИ электронных приборов" (НИИЭП). Это предприятие входит в состав Ростеха через концерн "Техмаш". НИИЭП участвовало в разработке ракет "Искандер", а также в создании систем радиолокации для военных. В частности предприятие сделало системы ближней локации для "Кинжала", автоматику для "Точки-У" и "Искандера" и бортовой компьютер для С-300В. "Компания Леста-М" заключила с НИИЭП контрактов на 43 млн рублей.

Второй по объему закупок контрагент "Компании Леста-М" - это "Ижевский Электромеханический Завод "Купол" (АО ИЭМЗ). Здесь производят зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2Э". Минторг США внес предприятие в санкционные списки.

Следующий по объему закупок рижских микросхем партнер "Компании Леста-М" - "Уфимское Приборостроительное Производственное Объединение". Оно выпускает бортовые приборы для Су-27. "Компания Леста-М" выполняла также поставки на адрес "Уральского оптико-механического завода" (УОМЗ), который делает оптико-локационные станции для боевых самолетов; "Радиоприбор", производящего локаторы; ростеховского "Государственного Рязанского приборного завода" (ГРПЗ), изготавливающего радарные системы, НИИ "Полюс" им. Стельмаха, который производит оружие с лазерным наведением.

По словам источников The Insider в ВСУ, в сбитых российских ракетах до сих пор не находили рижских микросхем, поэтому пока неясно, использовались ли они уже при производстве ракет, но точно могут использоваться, так как похожие по параметрам устройства обнаруживались, в частности, в "Кинжалах", С-300 и X-59.