СМИ: Латвийские компании снабжают чипами российские военные заводы

Несмотря на экспортный контроль и санкции, после вторжения России в Украину Латвия продолжает экспортировать в Россию микрочипы на миллионы евро, сообщило во вторник, 19 сентября, независимое российское журналистское издание The Insider.
Одним из основных импортеров микроэлектроники из Латвии является российская "Компания Леста-М", получившая госзаказ на поставку микросхем на сумму более 80 миллионов рублей, а ее клиентами являются в основном предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе производители ракеты "Искандер" и зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2Э".
Рижский завод полупроводников (РЗПП) одним из первых в Советском Союзе начал производить интегральные микросхемы в 1960-х годах. В конце девяностых годов предприятие было приватизировано, и после многочисленных преобразований, разделений, слияний, поглощений и переименований на его базе были созданы три компании -
RD Alfa, занимающееся сдачей в аренду и управлением недвижимостью, Alfa RPAR и RD Alfa Mikroelektronikas departaments, который производит электронные компоненты, такие как операционные усилители и компараторы напряжения.
По сообщениям латвийской прессы, после восстановления независимости Латвии масштабы деятельности компании значительно сократились. Часть помещений либо снесли, либо переоборудовали в торговый центр, но производство не остановилось.
В России продукцию Рижского завода представляла зарегистрированная в России компания "Альфа". По данным Единого государственного реестра юридических лиц РФ, это 100%-ная дочерняя компания Alfa, зарегистрированная в Латвии. На сайте "Альфы" представлена подробная информация об ассортименте продукции материнской компании.
Однако сама Alfa микрочипы в Россию не импортирует. Согласно базе данных импорта-экспорта компании по обработке торговых данных ImportGenius, этой деятельностью занимаются еще две компании: "Компания Леста-М", совладелец которой Петерис Шумов был также директором зарегистрированной в России компании "Альфа"и "Альфа-ЛР". Обе эти компании были дочерними предприятиями RD Alfa Microelectronics Departaments.
Произведенные в Риге чипы поставлялись в Россию под торговыми марками RD Alfa и Alfa RPAR. Основным поставщиком выступал RD Alfa Mikroelektronikas departaments. Однако с началом вторжения в Украину все изменилось. Сейчас поставщиками являются Alfa RPAR и две по всей видимости китайские компании - Dalian Stella Trading, которая раньше поставляла металлолом в Россию, и Liaoning Jinhechuang Logistics.
Никого в Латвии не смутил тот факт, что российские покупатели исчезли, а на их месте внезапно появились новые заказчики, купившие продукцию на 1,7 миллиона долларов США (1,6 миллиона евро) с начала боевых действий, пишет The Insider.
Тем временем московский филиал продолжал вести рекламный сайт на русском языке с рижским ассортиментом микроэлектроники, а директор этой московской "рекламной" фирмы "Компании Леста-М" стал единственным получателем рижского экспорта в Россию.
Данные о поставках 68 образцов микросхем и радиодеталей производства "Компании Леста-М" различным госкомпаниям можно найти в системе госзакупок России. The Insider выяснил, что 59 из них были произведены на Рижском заводе полупроводников. Большая часть заказов приходится на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.
Самым важным торговым партнером "Компании Леста-М", согласно данным госзакупок, был АО "НИИ электронных приборов" (НИИЭП). Это предприятие входит в состав Ростеха через концерн "Техмаш". НИИЭП участвовало в разработке ракет "Искандер", а также в создании систем радиолокации для военных. В частности предприятие сделало системы ближней локации для "Кинжала", автоматику для "Точки-У" и "Искандера" и бортовой компьютер для С-300В. "Компания Леста-М" заключила с НИИЭП контрактов на 43 млн рублей.
Второй по объему закупок контрагент "Компании Леста-М" - это "Ижевский Электромеханический Завод "Купол" (АО ИЭМЗ). Здесь производят зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2Э". Минторг США внес предприятие в санкционные списки.
Следующий по объему закупок рижских микросхем партнер "Компании Леста-М" - "Уфимское Приборостроительное Производственное Объединение". Оно выпускает бортовые приборы для Су-27. "Компания Леста-М" выполняла также поставки на адрес "Уральского оптико-механического завода" (УОМЗ), который делает оптико-локационные станции для боевых самолетов; "Радиоприбор", производящего локаторы; ростеховского "Государственного Рязанского приборного завода" (ГРПЗ), изготавливающего радарные системы, НИИ "Полюс" им. Стельмаха, который производит оружие с лазерным наведением.
По словам источников The Insider в ВСУ, в сбитых российских ракетах до сих пор не находили рижских микросхем, поэтому пока неясно, использовались ли они уже при производстве ракет, но точно могут использоваться, так как похожие по параметрам устройства обнаруживались, в частности, в "Кинжалах", С-300 и X-59.
Alfa не ответила на запрос The Insider о комментарии.
По данным Firmas.lv, Alfa в 2022 году работала с оборотом 603 330 евро и прибылью 30 467 евро. Компания основана в 1991 году, ее акционерный капитал составляет 2 052 340 евро.
Истинными бенефициарами компании являются Александр Кузнецов, Александр Заславский и гражданин России Виктор Седов.
В 2022 году Alfa RPAR отработала с оборотом 3,527 млн евро и убытками в размере 306 382 евро. Компания основана в 2004 году, ее акционерный капитал составляет 2,059 миллиона евро. Реальными бенефициарами этой компании также являются Кузнецов, Заславский и гражданин России Седов.
В 2022 году RD Alfa работала с оборотом 2,13 миллиона евро и прибылью 1,588 миллиона евро. Компания основана в 1997 году, ее акционерный капитал составляет 204 000 евро. Реальными бенефициарами компании являются Виталий Готлиб, Рахмиэль Дейч и гражданин США Роберт Дейч.
В 2022 году RD Alfa Mikroelektronikas Departments работала с оборотом 1,183 миллиона евро и прибылью 355 176 евро. Компания основана в 2002 году, ее акционерный капитал составляет 35 570 евро. Реальным бенефициаром компании является Михаил Лапкис.
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