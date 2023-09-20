Уходящий рабочий день принес множество событий - Сейм напряженно выбирал нового спикера, в Нагорном Карабахе принято решение о прекращении огня и насколько безопасно в лесах Латвии во время сезона охоты. Об этих и других новостях среды, 20 сентября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 20 сентября ⟩ Выборы спикера Сейма, остановка автобуса Ecolines в России и Шлесерс о половом воспитании
Новости Латвии:
Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в 14-м Сейме стал одним из лидеров оппозиции. В социальных сетях и с трибуны Сейма он громко критикует почти каждое решение правительства и коалиционных депутатов. Но есть ли у него конкретные предложения - что делать? О половом воспитании, семейном насилии и ближайших политических целях поговорим в эфире "Кто вам платит?".
Спикером Сейма в среду, 20 сентября, избрана представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Дайга Миериня, выдвинутая коалицией. RUS TVNET собрал главное о ходе выборов.
"В очередной раз мы приехали погулять в лес, я с одной собакой пошла собирать ягоды, а муж со второй ушел подальше за грибами. Вдруг я услышала выстрелы совсем близко", - рассказала RUS TVNET жительница Ропажского края Наталья, которая недавно встретила в лесу охотника, отметив, что и ранее слышала звуки выстрелов в местных лесах.
Пользователи в социальных сетях сообщают, что несколько дней назад транспортная инспекция России остановила автобус компании Ecolines, следовавший из Москвы в Ригу. Хотя остановка междугородних автобусов является обычной практикой, на этот раз у российских инспекторов была "особая причина".
В целях популяризации использования общественного транспорта, снижения интенсивности дорожного движения, а также загрязнения окружающей среды в городе 22 сентября проезд в рижском общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщает на своем сайте предприятие Rīgas satiksme.
За рубежом:
Предыдущая волна боевых действий на территории Нагорного Карабаха закончилась менее трех лет назад. Би-би-си спросила экспертов о том, почему началось новое обострение и чем оно может закончиться.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 20 сентября, может оказаться в одном помещении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Если это произойдет, это будет первый такой случай после полномасштабного вторжения России в Украину.
Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня, говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики в среду, 20 сентября.
Власти Польши начали выдавать Украине граждан Украины, причастных к незаконному выезду из страны мужчин призывного возраста. Многие СМИ поспешили заявить, что Польша начала выдавать убежавших от мобилизации, но это не соответствует действительности.
Интересное чтиво:
21 сентября президенту Латвии Эдгару Ринкевичу исполняется 50 лет. В этот день он не будет снимать Рундальский дворец или накрывать столы в Рижском замке - в этот день он будет в отъезде, пишет Privātā Dzīve.
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Почти в 100 километрах от Риги, на востоке Курземе, находится Кандава, где уже второе лето подряд проходят съемки многосерийного фильма Nelūgtie viesi ("Незваные гости"). TVNET GRUPA имела возможность побывать там в один из съемочных дней, чтобы получить представление о том, как проходит процесс съемки, пообщаться с актерами и одним из главных штурманов проекта - продюсером Лелде Ковалевой.
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