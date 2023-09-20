Главное за 20 сентября ⟩ Выборы спикера Сейма, остановка автобуса Ecolines в России и Шлесерс о половом воспитании

В целях популяризации использования общественного транспорта, снижения интенсивности дорожного движения, а также загрязнения окружающей среды в городе 22 сентября проезд в рижском общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщает на своем сайте предприятие Rīgas satiksme.

За рубежом:

Предыдущая волна боевых действий на территории Нагорного Карабаха закончилась менее трех лет назад. Би-би-си спросила экспертов о том, почему началось новое обострение и чем оно может закончиться.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 20 сентября, может оказаться в одном помещении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Если это произойдет, это будет первый такой случай после полномасштабного вторжения России в Украину.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня, говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики в среду, 20 сентября.

​Власти Польши начали выдавать Украине граждан Украины, причастных к незаконному выезду из страны мужчин призывного возраста. Многие СМИ поспешили заявить, что Польша начала выдавать убежавших от мобилизации, но это не соответствует действительности.

Интересное чтиво:

21 сентября президенту Латвии Эдгару Ринкевичу исполняется 50 лет. В этот день он не будет снимать Рундальский дворец или накрывать столы в Рижском замке - в этот день он будет в отъезде, пишет Privātā Dzīve.

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​Почти в 100 километрах от Риги, на востоке Курземе, находится Кандава, где уже второе лето подряд проходят съемки многосерийного фильма Nelūgtie viesi ("Незваные гости"). TVNET GRUPA имела возможность побывать там в один из съемочных дней, чтобы получить представление о том, как проходит процесс съемки, пообщаться с актерами и одним из главных штурманов проекта - продюсером Лелде Ковалевой.

Местные фитнес-тренеры Сендия Официере и Дануте Тамме официально зарегистрировали свой брак в Дании. После церемонии девушки отправились в медовый месяц.

Голкипер римского "Лацио" Иван Проведель в матче в первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" забил гол на 95-й минуте и спас свою команду от поражения.

На прошлой неделе Лайма Вайкуле дала интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм", где рассказала, почему боится связываться с маэстро Раймондом Паулсом.