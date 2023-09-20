Самыми прибыльными компаниями Латвии стали госпредприятия

На первом - VAS Latvijas Valsts meži, на третьем - частная компания Mikrotīkls. Большинство предприятий уже подали годовые отчеты за прошлый год, и Lursoft подвел итоги.

Если рассматривать прибыль компаний по отраслям, то самой прибыльной отраслью в Латвии в прошлом году была обрабатывающая промышленность - общая прибыль всех предприятий отрасли превысила 1 млрд евро.

Прибыль предприятий отрасли сельского, лесного хозяйства и рыболовства превысила 900 млн евро, немного меньше заработали торговые предприятия. Далее следует недвижимость с прибылью почти 400 млн евро. Такая же общая прибыль была в сфере финансовых и страховых услуг.

Следует отметить, что в списке нет банков, которые не могут быть включены в него из-за отличающейся финансовой отчетности, хотя их прибыль исчисляется миллионами.