Не только в Латвии: где еще задержали выплаты российским пенсионерам?

Российские пенсии задерживаются не только в Латвии, но и других странах, где пенсии выплачивает Социальный фонд России. Это связано с санкциями, действующими в отношении российской банковской системы, поясняет российское издание РБК.
В Минэкономразвития России указали, что проблемы с выплатой пенсий за рубежом возникли сразу же после полномасштабного вторжения в Украину. С марта 2022 года иностранные банки начали блокировать пенсионные выплаты из России.
С учетом данных Социального фонда за 2022 год средства были переведены за границу более 281 тысяче пенсионеров в 132 странах мира.
Из них 158,4 тысячи получили пенсию с помощью банков на территории России, а 122,8 тысячи - в стране проживания, с помощью безналичного расчета.
Российские СМИ сообщают, что с проблемами столкнулись около 52 тысяч российских пенсионеров, которые живут в Израиле. По словам одного из источников, выплаты российским пенсионерам ранее перечислялись в долларах.
Хотя Израиль не присоединялся к санкциям, поэтому многие банки соблюдают ограничения и пенсии, которые приходят Социального фонда РФ в долларах, удерживаются при переводе.
На данный момент, пенсионерам предлагают получать пенсии на территории России или же запросить перевод в рублях на зарубежный банковский счет, если это возможно.
После введения санкций против России 16,6 тысяч российских пенсионеров в Израиле решили, что в дальнейшем будут получать пенсии на территории России, 18,3 тысяч человек продолжают получать пенсии на счета, открытые в Израиле и еще 17,6 тыс. человек - согласно договору между Россией и Израилем о социальном обеспечении.
Для российских пенсионеров, проживающих за рубежом, задержка или приостановление выплаты пенсий может иметь серьезные последствия. Пенсии являются основным источником дохода для пожилых людей, и их отсутствие может привести к серьезным финансовым трудностям, в том числе к невозможности оплатить жилье, еду и лекарства.
Ранее сообщалось, что выплата пенсий гражданам России в Латвии за третий квартал 2023 года будет отложена, поскольку средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не поступили. Указанные пенсии выплачиваются через Агентство государственного социального страхования (VSAA), сообщили TVNET в Министерстве благосостояния.
VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Договор действует с 19 января 2011 года.
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