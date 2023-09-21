Не только в Латвии: где еще задержали выплаты российским пенсионерам?

В Минэкономразвития России указали, что проблемы с выплатой пенсий за рубежом возникли сразу же после полномасштабного вторжения в Украину. С марта 2022 года иностранные банки начали блокировать пенсионные выплаты из России.

С учетом данных Социального фонда за 2022 год средства были переведены за границу более 281 тысяче пенсионеров в 132 странах мира.

Из них 158,4 тысячи получили пенсию с помощью банков на территории России, а 122,8 тысячи - в стране проживания, с помощью безналичного расчета.

Российские СМИ сообщают, что с проблемами столкнулись около 52 тысяч российских пенсионеров, которые живут в Израиле. По словам одного из источников, выплаты российским пенсионерам ранее перечислялись в долларах.

Хотя Израиль не присоединялся к санкциям, поэтому многие банки соблюдают ограничения и пенсии, которые приходят Социального фонда РФ в долларах, удерживаются при переводе.

На данный момент, пенсионерам предлагают получать пенсии на территории России или же запросить перевод в рублях на зарубежный банковский счет, если это возможно.