Видео ⟩ Из-за должников многоэтажный дом в Риге может остаться без отопления

Вилнис снимает квартиру на Яунциема гатве уже девять лет - счета всегда платил честно и вовремя, однако сейчас оказался в роли заложника - из-за соседей, которые остались должны управляющему огромные суммы, может остаться без отопления зимой. Сейчас общий долг дома составляет 23527,28 евро.

Как отмечает Bez Tabu, одна из соседок Вилниса должна более шести тысяч евро. Другие должники в доме давно не живут, но счета продолжают не платить, среди должников есть и постоянные жильцы.

"Есть только два варианта. Если есть резервное накопление - использовать его, или принимать решение осуществлять целевой платеж и собрать деньги, чтобы оплатить долг. Управляющий должен работать с долгами. Если мы берем деньги из резервного накопления и расплачиваемся по долгу, второй шаг - работать с должниками, чтобы долги взыскать, и эти деньги отложить обратно", - рассказал глава Ассоциации управляющих имуществом Витольд Пейпиньш.

Видео: сюжет Bez Tabu