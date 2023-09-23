Видео ⟩ Эстония планирует отказаться от мелких монет. Как поступит Латвия?

В процентном отношении больше всего в Эстонии монет в один и два цента - 60% от общего объема. Ежегодно выпускается 6,7 миллиона монет номиналом один евроцент и шесть миллионов монет достоинством два евроцента.

С момента вступления Эстонии в еврозону общий вес монет достиг 612 тонн. Для сравнения, это эквивалентно 50 якорям круизного лайнера.

Банк Эстонии пришел к выводу, что сохранение мелкой наличности экономически невыгодно.

"В ближайшее время мы планируем ввести правила округления в розничной торговле. Таким образом, мы сможем обойтись без одно- и двухцентовых монет", - рассказал представитель Банка Эстонии.

Чтобы Банку Эстонии не пришлось заказывать очередную партию монет, запущена акция, в рамках которой жителям предлагается проверить свои сбережения и сдать монеты. Один из жителей даже принес целый мешок.

Латвия тоже обсуждает, что делать с одно- и двухцентовыми монетами, и Латвия даже на шаг опережает Эстонию.

Банк Латвии подготовил законопроект, который может способствовать пресечению оборота мелких денег.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas