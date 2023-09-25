Акции части латвийских компаний не смогут котироваться на бирже. Почему?

Скорее всего, список компаний, акции которых будут котироваться, будет коротким, поскольку представители коалиции отрицают возможность продажи акций наиболее стратегически важных и ценных предприятий, позиция министерств также настороженная. "Конечно, мы политически определили, о каких госкомпаниях речь не идет - о Latvijas valsts meži и о Latvenergo", - сказал министр экономики Виктор Валайнис.

Министр финансов Арвил Ашераденс также опроверг планы размещения на бирже Latvijas valsts meži или Latvenergo, у которого в прошлом году были самые высокие показатели прибыли среди всех латвийских предприятий. Из слов Ашераденса следует, что многие предприятия останутся за пределами биржи: "Стратегические инфраструктурные компании не будут выставляться на биржу".

Это Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls. Ясность есть только относительно airBaltic, которой нужна продажа акций, чтобы вернуть государству 250 млн евро, выделенные во время пандемии. Компания планирует провести первичное публичное размещение акций осенью следующего года.

Продажу акций для привлечения дополнительных денег планировал также оператор Инчукалнсского газохранилища Conexus Baltic Grid. Это записано в стратегии предприятия, а также в стратегии Augstsprieguma tīkls. Начать процесс планировалось с выпуска облигаций, но теперь в Augstsprieguma tīkls отвечают, что планы отложены.

"Учитывая высокий спрос на услуги хранилища в 2023 году, потребность Conexus в привлечении дополнительного финансирования в 2024 году существенно снизилась, поэтому Conexus принял решение отложить выпуск облигаций до тех пор, пока не спадет нестабильность на финансовых рынках и не возникнет необходимость в значительных дополнительных инвестициях", - говорится в письменном ответе компании Augstsprieguma tīkls, владеющей 68% акций Conexus Baltic Grid.