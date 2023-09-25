VSAA: Выплаты российских пенсий задерживаются уже на неделю

Пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне заявила, что в августе было известно, что выплаты были сделаны, но деньги застряли, однако VSAA надеялось, что российская сторона сможет разрешить его вовремя.

Пенсии российским гражданам в Латвии должны были быть выплачены до 19 сентября.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задержана в связи с неполучением средств из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Российский фонд проинформировал Государственное агентство социального страхования (VSAA) о том, что в настоящее время ведется поиск решения, которое позволит перевести в Латвию средства для выплаты пенсий. Как только эти средства будут получены, VSAA обеспечит их выплату.

Если задержка выплаты российских пенсий вызвала у получателей проблемы с оплатой насущных бытовых нужд, Министерство благосостояния рекомендует им обратиться за помощью в социальные службы своих самоуправлений.