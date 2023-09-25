Выплаты процентов по ипотечным кредитам могут временно включить в оправданные расходы ПНН

Согласно предоставленной Банком Латвии информации, общее количество выданных жилищных ипотечных кредитов составляет 127 200, а общее число лиц, которым выданы жилищные ипотечные кредиты, - 138 600. Фискальное влияние этого решения оценивается примерно в 47,6 млн евро при росте выплат ПНН за один год.

Однако Минфин отмечает, что налогоплательщик сможет применить оправданные расходы только в том случае, если в течение таксационного года получал доходы, облагаемые ПНН. Важно также, что плательщику налога будут возвращены только 20% от размера оправданных расходов.

С целью повышения эффективности процесса администрирования налога предполагается установить, что кредитные учреждения до 1 февраля в год, следующий за таксационным годом, предоставляют Службе государственных доходов (VID) информацию о произведенных физическими лицами в течение года платежах процентов по ипотечным кредитам за жилье. Если ипотечный кредит взят в кредитном учреждении другой страны - участницы Европейского союза или государства европейской экономической зоны, плательщик налога должен самостоятельно представить VID документы, подтверждающие платежи процентов по ипотечному кредиту за жилье.

Процентные платежи по ипотечным кредитам за жилье могут быть включены в оправданные расходы только в текущем таксационном году и, подобно взносам в частные пенсионные фонды и платежам страховых премий, не могут быть разделены между членами семьи или перенесены на следующие таксационные годы.