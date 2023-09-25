Выплаты процентов по ипотечным кредитам могут временно включить в оправданные расходы ПНН

Одним из возможных решений для реализации целевой поддержки тех латвийских домохозяйств, у которых существенно выросли платежи по ипотечному кредиту, является включение платежей по кредитным процентам в оправданные расходы подоходного налога с населения (ПНН) в 2023 и 2024 году, говорится в проекте письма, разработанном Министерством финансов.
Кроме того, Минфин предлагает создать целевую программу поддержки финансового учреждения развития Altum, которая позволит капитализировать часть процентных платежей по кредиту путем привлечения дополнительной гарантии от Altum, что позволит снизить ежемесячный платеж. Минфин также призывает оказывать целевую помощь в рамках доступных инструментов социальной помощи.
Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в письме Минфину и Банку Латвии призвала оценить ситуацию на финансовом рынке в связи со стремительно растущей процентной ставкой EURIBOR, а также как можно скорее найти необходимые решения и представить парламентской комиссии предложения.
Как отмечает Минфин, в дополнение к действующему размеру оправданных расходов - 600 евро - можно было бы включить произведенные выплаты процентов по ипотечным кредитам за жилье в размере до 2000 евро в год.
Упомянутое ограничение было бы установлено с учетом информации Банка Латвии о том, что средний объем выплаты процентов по одному кредиту составляет 164 евро в месяц, а средний объем процентных платежей на одного заемщика - 151 евро в месяц.
Минфин отмечает, что указанное нормативное регулирование применялось бы к платежам по ипотечным кредитам, осуществленным начиная с 1 января 2023 года, то есть имело бы обратную силу и было бы благоприятным для налогоплательщиков.
Согласно предоставленной Банком Латвии информации, общее количество выданных жилищных ипотечных кредитов составляет 127 200, а общее число лиц, которым выданы жилищные ипотечные кредиты, - 138 600. Фискальное влияние этого решения оценивается примерно в 47,6 млн евро при росте выплат ПНН за один год.
Однако Минфин отмечает, что налогоплательщик сможет применить оправданные расходы только в том случае, если в течение таксационного года получал доходы, облагаемые ПНН. Важно также, что плательщику налога будут возвращены только 20% от размера оправданных расходов.
С целью повышения эффективности процесса администрирования налога предполагается установить, что кредитные учреждения до 1 февраля в год, следующий за таксационным годом, предоставляют Службе государственных доходов (VID) информацию о произведенных физическими лицами в течение года платежах процентов по ипотечным кредитам за жилье. Если ипотечный кредит взят в кредитном учреждении другой страны - участницы Европейского союза или государства европейской экономической зоны, плательщик налога должен самостоятельно представить VID документы, подтверждающие платежи процентов по ипотечному кредиту за жилье.
Процентные платежи по ипотечным кредитам за жилье могут быть включены в оправданные расходы только в текущем таксационном году и, подобно взносам в частные пенсионные фонды и платежам страховых премий, не могут быть разделены между членами семьи или перенесены на следующие таксационные годы.
В свою очередь, целью программы Altum станет оказание поддержки заемщикам, которые из-за растущей процентной ставки EURIBOR не могут осуществлять платежи процентов по займу в полном объеме.
Предлагаемое решение предусматривает возможность для кредитных учреждений капитализировать проценты по займу, которые клиенту затруднительно оплатить с нынешней процентной ставкой EURIBOR. По предоставленной Altum бесплатной гарантии часть процентов капитализируется и заемщик в течение максимум трех лет будет производить ежемесячные платежи в меньшем объеме в соответствии со своей платежеспособностью и финансовыми условиями. В рамках этой программы можно было бы поддержать приблизительно 15 000 заемщиков.
Как сообщалось, параллельно Минфин приступил к согласованию поправок к закону о подоходном налоге с предприятий (ПНП), предусматривающих установление для банков и поставщиков услуг потребительского кредитования обязанности производить оплату ПНП в размере 20% за полученную в предтаксационном году прибыль, независимо от того, осуществляется ли распределение этой прибыли.
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