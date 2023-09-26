Правительство приступит к рассмотрению проекта бюджета на 2024 год

О приоритетах бюджета была достигнута договоренность еще во время формирования правительства: это внутренняя и внешняя безопасность, здравоохранение и образование, отметила премьер-министр.

Кроме того, найдены решения в социальной сфере в связи с подорожанием значимых для жителей услуг и товаров, в том числе предусмотрено постепенное восстановление доплат пенсионерам за трудовой стаж, сообщила Силиня.

Министерству здравоохранения еще предстоит представить более ясный план по расходованию ожидаемого в сфере здравоохранения увеличения бюджета в размере 275 млн евро. Министру здравоохранения Хосаму Абу Мери будет разрешено составить план финансирования здравоохранения и реформирования системы, отметила премьер-министр.

В 2024 году дополнительное финансирование планируется выделить инновациям и стартапам, сообщила Силиня, напомнив, что ранее уже было принято решение об увеличении средств на науку.

Кроме того, дополнительные средства будут выделены на освоение STEM, или научных, технологических, инженерных и математических предметов, в том числе путем образования по интересам, отметила премьер-министр.

Как сообщалось, Министерство финансов уточнило график подготовки законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы", запланировав, что пакет законопроектов о бюджете на следующий год будет представлен в Сейм 3 ноября.