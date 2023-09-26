Монеты в 1 и 2 цента уйдут в прошлое? Банк Латвии предлагает округлять наличные платежи

Центральный банк также подчеркнул, что отказ от одноцентовых и двухцентовых монет означает введение правил округления, в соответствии с которыми округляется не цена, а конечная сумма покупки.

Например, если конечная сумма покупки составила 12,23 евро, то при оплате наличными на кассе конечная сумма покупки составит 12,25 евро. Однако если общая сумма покупки составила 12,22 евро, то покупатель заплатит на кассе 12,2 евро.

"Округление конечной суммы покупки, а не цен на отдельные товары, не окажет влияния на уровень инфляции, о чем свидетельствует опыт стран, уже реализовавших эту идею, в том числе Ирландии, Бельгии, Финляндии и Италии", - добавили в Банке Латвии.

В то же время Банк Латвии подчеркнул, что отказ от пятицентовых монет в настоящее время в Латвии не обсуждается и не планируется до тех пор, пока общественность не захочет изменений в номинальной структуре денежных знаков евро.

Банк Латвии также сообщил, что центральный банк уже несколько лет измеряет общественное мнение по этому вопросу и пришел к выводу, что общественная поддержка пересмотра номинальной структуры евромонет растет, в том числе в этом году больше людей выступают за отказ от одно- и двухцентовых монет по сравнению с теми, кто считает, что они должны остаться в обращении. Результаты опроса будут опубликованы в четверг, 28 сентября, в очередном выпуске "Платежного радара" Банка Латвии.

Банк Латвии также отметил, что он не только измеряет общественное мнение и обсуждает его с непосредственно заинтересованными учреждениями, но и предпринимает практические шаги по сокращению количества одно- и двухцентовых монет в обращении.

Одной из мер, мотивирующих население к сокращению запасов одно- и двухцентовых монет, является возможность их бесплатного обмена в кассах Банка Латвии.

По данным Банка Латвии, с начала этого года в Банке Латвии было обменено 8,7 миллиона или 37 тонн монет различных номиналов, из которых 11,3 тонны составили одно- и двухцентовые монеты.