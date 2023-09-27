Российские пенсии планируется выплатить до конца следующей недели

VSAA получило информацию от Фонда пенсионного и социального страхования РФ о том, что из банка-корреспондента возвращены средства и на этой неделе будет сделан повторный перевод.

Если не произойдет задержки, то после получения денег VSAA сможет произвести выплату проживающим в Латвии получателям российских пенсий до конца следующей недели.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за третий квартал задерживается в связи с тем, что из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не получены денежные средства.

В случаях, если задержка выплаты российских пенсий вызвала у их получателей проблемы с удовлетворением неотложных повседневных потребностей, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.

VSAA перечисляет российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года.

По данным VSAA, наибольший удельный вес получателей российских пенсий во втором квартале был в Риге - 48%, еще 13% приходится на Даугавпилс, 9% - на Лиепаю.