VSAA напоминает: для получения пенсии необходимо указывать свой счет, а не родственника

Пресс-секретарь VSAA Иева Дайне пояснила агентству LETA, что порядок оплаты услуг на счет лица установлен законами "О государственных пенсиях", "О страховании по безработице", "О страховании по беременности и родам и по болезни", "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "О государственных социальных пособиях" и так далее.

Если использовать счет другого физического лица, например, члена семьи, то есть риск, что платеж VSAA получен не будет, так как важно, чтобы имя владельца счета совпадало с именем получателя платежа от VSAA.

Если во время запроса услуги VSAA в VSAA были поданы данные о счете другого лица, учреждение призывает незамедлительно иго поменять, указав для получения платежа от VSAA свой личный банковский счет.

Заявление о смене счета можно подать, подписав электронной подписью и отослав на электронную почту pasts@vsaa.gov.lv, отправить по почте в любое отделение VSAA или оставть в любом отделении VSAA в ящике для документов. Заявление на смену счета нужно подавать своевременно.

После смены счета VSAA повторно произведен выплату задержанного платежа.