VSAA напоминает: для получения пенсии необходимо указывать свой счет, а не родственника

Государственное агентство социального страхования (VSAA) напоминает, что для получения пенсий и пособий на счет кредитных учреждений или почтовой системы расчетов нужно открыть свой личный счет.
Пресс-секретарь VSAA Иева Дайне пояснила агентству LETA, что порядок оплаты услуг на счет лица установлен законами "О государственных пенсиях", "О страховании по безработице", "О страховании по беременности и родам и по болезни", "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "О государственных социальных пособиях" и так далее.
Если использовать счет другого физического лица, например, члена семьи, то есть риск, что платеж VSAA получен не будет, так как важно, чтобы имя владельца счета совпадало с именем получателя платежа от VSAA.
Если во время запроса услуги VSAA в VSAA были поданы данные о счете другого лица, учреждение призывает незамедлительно иго поменять, указав для получения платежа от VSAA свой личный банковский счет.
Заявление о смене счета можно подать, подписав электронной подписью и отослав на электронную почту pasts@vsaa.gov.lv, отправить по почте в любое отделение VSAA или оставть в любом отделении VSAA в ящике для документов. Заявление на смену счета нужно подавать своевременно.
После смены счета VSAA повторно произведен выплату задержанного платежа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!