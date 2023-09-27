Около 1100 российских граждан находятся в процессе прекращения выплат от VSAA

Из тех людей, чей вид на жительство был аннулирован по причине несдачи экзамена по латышскому языку, 1141 является клиентом VSAA, и в настоящее время ведется детальное рассмотрение их дел. Эти люди не получают пособий от самоуправлений.

По словам представителя Управления по делам гражданства и миграции (VUGD), по крайней мере некоторые из тех, кто не сдал экзамен с первого раза и не подал вовремя заявление на повторный экзамен, могут еще подать заявление на сдачу экзамена по латышскому языка до 30 ноября.

Не исключено, что в отношении тех, кто не пытался сдавать экзамен по латышскому языку, в каждом конкретном случае будет рассматриваться вопрос о том, имеют ли они право на получение ВНЖ в соответствии с одним из условий, предусмотренных законом об иммиграции, например, в связи с браком или наличием детей.