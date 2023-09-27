Около 1100 российских граждан находятся в процессе прекращения выплат от VSAA

Около 1100 граждан России находятся в процессе приостановки выплат от Государственного агентства социального страхования (VSAA), поскольку их постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии аннулирован, сообщили сегодня представители ответственных учреждений на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
Из тех людей, чей вид на жительство был аннулирован по причине несдачи экзамена по латышскому языку, 1141 является клиентом VSAA, и в настоящее время ведется детальное рассмотрение их дел. Эти люди не получают пособий от самоуправлений.
По словам представителя Управления по делам гражданства и миграции (VUGD), по крайней мере некоторые из тех, кто не сдал экзамен с первого раза и не подал вовремя заявление на повторный экзамен, могут еще подать заявление на сдачу экзамена по латышскому языка до 30 ноября.
Не исключено, что в отношении тех, кто не пытался сдавать экзамен по латышскому языку, в каждом конкретном случае будет рассматриваться вопрос о том, имеют ли они право на получение ВНЖ в соответствии с одним из условий, предусмотренных законом об иммиграции, например, в связи с браком или наличием детей.
Представитель Государственного центра содержания образования (VISC) сообщила, что около 25% тех, кто должен был сдать экзамен на знание латышского языка, не пытались этого сделать. В настоящее время для тех, кто не сдал экзамен с первого раза, открыты дополнительные пункты сдачи экзамена в Резекне и Вентспилсе, чтобы проживающим там людям было легче добираться до них.
По словам представителя VISC, те, кому были направлены письма о необходимости покинуть Латвию, также могут подать заявление на сдачу экзамена в первый раз, и некоторые уже делают это.
Представитель VUGD сообщила, что 15 сентября был отобран 3541 гражданин России, кому следовало аннулировать постоянный ВНЖ из-за того, что люди не пытались сдать экзамен по латышскому языку. Было разослано около 3300 писем, потому что у небольшой части людей нет зарегистрированного адреса, и в Латвии они не живут.
Об отдельных людях родственники сообщили, что человек умер.
Председатель комиссии Ингмар Лидака поднял вопрос о том, как упомянутые в законе лица могут еще попытаться сдать экзамен по латышскому языку. По его словам, будет неприятно, если пожилой человек причинит себе вред в конкретной ситуации.
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