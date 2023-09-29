Видео ⟩ Женщина гуляла с собакой в лесу; ее начал преследовать волк

В Видземе женщина пережила страшный случай, когда за ней, выгуливающей собаку в лесу, следовал волк. Эксперты по поведению этих животных отмечают, что это не редкая ситуация и интерес волка вызвал не человек, а собака, поскольку долгое время собаки были добычей серых волков, передает передача Dienas ziņas.
В настоящее время численность волков в латвийских лесах находится под контролем и нет необходимости увеличивать объемы охоты.
Видео с волком на лесной тропинке было снято в Видземе. На кадрах видно, как волк преследует человека по дороге.
Автор не стал комментировать видео, но оно вызвало реакцию в социальных сетях. Чаще всего в такой ситуации люди не знают, что делать, и теперь боятся идти в лес.
Янис Озолиньш, знаток волков и ведущий научный сотрудник Государственного института лесоведения Silava, сказал, что он тоже видел это видео.
Эксперт пришел к выводу, что волк, вероятно, молод и хотел познакомиться с гуляющими по лесной дороге.
Возможно, волк и собака незаметно для хозяина заметили друг друга. Он также отмечает, что взрослые волки склонны нападать на собак и съедать их.
Видео: Сюжет программы Dienas ziņas
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