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Видео ⟩ Женщина гуляла с собакой в лесу; ее начал преследовать волк

rus.tvnet.lv
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Животное на лесной дороге
Животное на лесной дороге Фото: Schutterstock.com

В Видземе женщина пережила страшный случай, когда за ней, выгуливающей собаку в лесу, следовал волк. Эксперты по поведению этих животных отмечают, что это не редкая ситуация и интерес волка вызвал не человек, а собака, поскольку долгое время собаки были добычей серых волков, передает передача Dienas ziņas.

В настоящее время численность волков в латвийских лесах находится под контролем и нет необходимости увеличивать объемы охоты.

Видео с волком на лесной тропинке было снято в Видземе. На кадрах видно, как волк преследует человека по дороге.

Автор не стал комментировать видео, но оно вызвало реакцию в социальных сетях. Чаще всего в такой ситуации люди не знают, что делать, и теперь боятся идти в лес.

Янис Озолиньш, знаток волков и ведущий научный сотрудник Государственного института лесоведения Silava, сказал, что он тоже видел это видео.

Эксперт пришел к выводу, что волк, вероятно, молод и хотел познакомиться с гуляющими по лесной дороге.

Возможно, волк и собака незаметно для хозяина заметили друг друга. Он также отмечает, что взрослые волки склонны нападать на собак и съедать их.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas

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