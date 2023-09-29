Инфографика ⟩ Банк Латвии повысил прогноз инфляции и снизил прогноз роста ВВП

В то же время Банк Латвии отмечает, что к концу текущего года экономическая активность может постепенно восстановиться, поскольку ожидается повышение покупательной способности населения и рост инвестиций.

"Инфляция быстро снижается, а экономическая активность, хотя и остается вялой, будет восстанавливаться и набирать обороты. Нынешний резкий рост заработной платы, превышающий инфляцию, облегчает финансовое положение домохозяйств, а повышение покупательной способности способствует росту экономической активности. Однако предприятия могут поддерживать быстрый рост зарплат и сохранять конкурентоспособность только при условии роста производительности труда. Поэтому быстрый рост зарплат, который в краткосрочной перспективе способствует восстановлению покупательной способности, может ухудшить конкурентоспособность", - отмечает Банк Латвии.

По его прогнозам, в 2023 году частное потребление в Латвии снизится на 0,5%, в 2024 году ожидается рост на 4%, а в 2025 году - на 4,4%. В то же время потребление правительства, по прогнозам, увеличится на 4,3% в текущем году, на 0,2% в следующем и на 0,4% - в 2025 году.

Рост инвестиций в этом году составит 6%, в 2024 году - 4,9%, в 2025 году - 5,7%.

Экспорт, по прогнозам Банка Латвии, снизится на 1,7% в этом году, увеличится на 2,1% в следующем и на 3,1% - в 2025 году. Снижение импорта в этом году составит 1,9%, в будущем году он вырастет на 1,8%, а в 2024 году - на 3,4%.

Безработица прогнозируется на уровне 6,4% в этом году и на уровне 6,2% в 2024 и 2025 годах.

Номинальная брутто-зарплата увеличится на 12% в этом году, на 8,2% в следующем и на 7,8% - в 2025 году.

Государственный долг составит 42% от ВВП в этом году, 41,6% - в следующем году, 40,9% - в 2025 году, а дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,3% от ВВП в этом году, 3% - в следующем году, 1,7% - в 2025 году.

В то же время Банк Латвии отмечает, что прогнозы сделаны в условиях по-прежнему сохраняющейся высокой неопределенности.