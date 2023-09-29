Инфографика ⟩ Банк Латвии повысил прогноз инфляции и снизил прогноз роста ВВП

Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год с 8,5% до 9%, сообщили в пятницу в центральном банке.
Прогноз среднегодовой инфляции на 2024 год снижен с прогнозировавшихся в июне 2,4% до 2,3%, а на 2025 год - с 3% до 2,5%.
Как указали в Банке Латвии, прогнозы инфляции снижены в связи с предполагаемым уменьшением цен на продукты питания и природный газ.
Банк Латвии отмечает, что инфляция в еврозоне и Латвии снижается, однако будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода. В сентябре были пересмотрены в сторону повышения прогнозы инфляции в еврозоне на 2023 и 2024 годы, а в сторону понижения - только на 2025 год, когда она составит в среднем 2,1%.
Как указали в центральном банке, мировые цены на ресурсы и импорт сырья снизились - цены энергоресурсов в настоящее время ниже, чем год назад, также в последние месяцы снизились цены на продукты питания в мире.
Цены производителей в обрабатывающей промышленности уже ниже, чем в прошлом году, в значительной степени отражая коррекцию цен на энергоресурсы. По прогнозам, стоимость отопления в большинстве регионов Латвии будет ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне.
Ожидания потребителей и предприятий в отношении роста цен также существенно уменьшились, но риск роста цен сохраняется, например, недавно наблюдался рост цен нефти на мировых рынках. Усиливается также влияние роста заработной платы на цены.