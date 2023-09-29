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Инфографика ⟩ Банк Латвии повысил прогноз инфляции и снизил прогноз роста ВВП
Фото: Latvijas Banka.
rus.tvnet.lv/LETA
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Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год с 8,5% до 9%, сообщили в пятницу в центральном банке.

Прогноз среднегодовой инфляции на 2024 год снижен с прогнозировавшихся в июне 2,4% до 2,3%, а на 2025 год - с 3% до 2,5%.

Как указали в Банке Латвии, прогнозы инфляции снижены в связи с предполагаемым уменьшением цен на продукты питания и природный газ.

Банк Латвии отмечает, что инфляция в еврозоне и Латвии снижается, однако будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода. В сентябре были пересмотрены в сторону повышения прогнозы инфляции в еврозоне на 2023 и 2024 годы, а в сторону понижения - только на 2025 год, когда она составит в среднем 2,1%.

Как указали в центральном банке, мировые цены на ресурсы и импорт сырья снизились - цены энергоресурсов в настоящее время ниже, чем год назад, также в последние месяцы снизились цены на продукты питания в мире.

Цены производителей в обрабатывающей промышленности уже ниже, чем в прошлом году, в значительной степени отражая коррекцию цен на энергоресурсы. По прогнозам, стоимость отопления в большинстве регионов Латвии будет ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне.

Ожидания потребителей и предприятий в отношении роста цен также существенно уменьшились, но риск роста цен сохраняется, например, недавно наблюдался рост цен нефти на мировых рынках. Усиливается также влияние роста заработной платы на цены.

Последние данные по инфляции в Латвии указывают на более сильный, чем ожидалось, рост цен на энергоресурсы, услуги и промышленные товары. В связи с этим прогноз инфляции на 2023 год повышен до 9%.

Банк Латвии по-прежнему ожидает, что базовая инфляция в Латвии в 2023 году составит 8,2%, в то время как прогноз на 2024 год снижен с 5,7% до 5,3%, а на 2025 год - с 4,4% до 4,2%.

 

Банк Латвии снизил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с ранее прогнозировавшихся 1,2% до 0,6%, заявили в пятницу в Банке Латвии.

Прогноз прироста ВВП на 2024 год снижен с прогнозировавшихся в июне 3,1% до 3%, а прогноз на 2025 год повышен с 3,5% до 3,6%.

Как указал Банк Латвии, ужесточение условий финансирования в еврозоне из-за ограничительной монетарной политики снижает спрос, а ослабление экономической активности в странах-партнерах Латвии по торговле влияет на ее экономику, поэтому прогноз прироста ВВП на 2023 год снижен до 0,6%.

"На пересмотр прогноза повлиял более низкий, чем ожидалось, рост ВВП во втором квартале 2023 года и изменение взгляда на развитие событий в ближайшие годы, при этом существенное влияние на компоненты ВВП оказывает пересмотр исторических данных", - заявил центральный банк.

Банк отмечает, что высокая инфляция негативно влияет на покупательную способность и потребление, сократились объемы производства в ряде отраслей, банки указывают на более строгие стандарты кредитования и снижение спроса на кредиты, ухудшились перспективы внешнего спроса и экспортных возможностей, а природные процессы (жара, бури, дожди, вредители) негативно влияют на качество и цены двух экспортных товарных групп - древесины и зерна.

В то же время Банк Латвии отмечает, что к концу текущего года экономическая активность может постепенно восстановиться, поскольку ожидается повышение покупательной способности населения и рост инвестиций.

"Инфляция быстро снижается, а экономическая активность, хотя и остается вялой, будет восстанавливаться и набирать обороты. Нынешний резкий рост заработной платы, превышающий инфляцию, облегчает финансовое положение домохозяйств, а повышение покупательной способности способствует росту экономической активности. Однако предприятия могут поддерживать быстрый рост зарплат и сохранять конкурентоспособность только при условии роста производительности труда. Поэтому быстрый рост зарплат, который в краткосрочной перспективе способствует восстановлению покупательной способности, может ухудшить конкурентоспособность", - отмечает Банк Латвии.

По его прогнозам, в 2023 году частное потребление в Латвии снизится на 0,5%, в 2024 году ожидается рост на 4%, а в 2025 году - на 4,4%. В то же время потребление правительства, по прогнозам, увеличится на 4,3% в текущем году, на 0,2% в следующем и на 0,4% - в 2025 году.

Рост инвестиций в этом году составит 6%, в 2024 году - 4,9%, в 2025 году - 5,7%.

Экспорт, по прогнозам Банка Латвии, снизится на 1,7% в этом году, увеличится на 2,1% в следующем и на 3,1% - в 2025 году. Снижение импорта в этом году составит 1,9%, в будущем году он вырастет на 1,8%, а в 2024 году - на 3,4%.

Безработица прогнозируется на уровне 6,4% в этом году и на уровне 6,2% в 2024 и 2025 годах.

Номинальная брутто-зарплата увеличится на 12% в этом году, на 8,2% в следующем и на 7,8% - в 2025 году.

Государственный долг составит 42% от ВВП в этом году, 41,6% - в следующем году, 40,9% - в 2025 году, а дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,3% от ВВП в этом году, 3% - в следующем году, 1,7% - в 2025 году.

В то же время Банк Латвии отмечает, что прогнозы сделаны в условиях по-прежнему сохраняющейся высокой неопределенности.

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