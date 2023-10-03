Продолжается обход санкций: гражданам России и Беларуси доставляют люксовые товары

Он сказал, что информация о подобных попытках поступает регулярно.

В настоящее время наблюдается тенденция к доставке гражданам России, Беларуси различных люксовых товаров.

При этом попытки обхода установленных санкций имеют схожий характер.

"Людей необходимо судить, сажать в тюрьму", - ответил Платацис на вопрос, что следует сделать, чтобы предотвратить подобные случаи, и добавил, что это лишь вопрос времени.

Платацис был назначен на должность начальника СФР 28 сентября.

В FID Платацис работает с 2019 года, где прежде занимал различные должности, в том числе с середины 2022 года был исполняющим обязанности начальника СФР. Он также был руководителем отдела стратегического анализа, руководителем отдела координации сотрудничества, а с 2020 года - заместителем начальника службы. Ранее Платацис работал юристом в адвокатском бюро Deloitte Latvia.

FID является независимым, поднадзорным Кабинету министров учреждением по предотвращению легализации полученных преступным путем средств, цель которого состоит в предотвращении использования финансовой системы Латвии для легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.