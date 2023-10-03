Министр: латвийский рынок труда придется открыть для иностранных работников

По его словам, польские и эстонские компании уже пользуются возможностями и фактически обеспечивают различные отрасли латвийской экономики иностранными работниками, однако налоги с них уходят за пределы латвийского государственного бюджета.

Принимая решение об открытии рынка труда, государство должно точно оценить, какие работники нужны, подчеркнул министр, повторив идею Союза зеленых и крестьян объединить работу Министерства экономики и Министерства благосостояния по планированию рынка труда, сконцентрировав ее в одном министерстве.

Говоря о первых достижениях министерства, Аугулис особо отметил соглашение новой коалиции о восстановлении надбавки к пенсии за отработанные годы. Он вновь заявил, что поддерживает индексацию пенсий два раза в год.

Отвечая на вопрос о необходимости дальнейшего повышения пенсионного возраста, министр сказал, что сначала нужно дождаться достижения пенсионного возраста 65 лет в 2025 году и только после этого оценить, нужны ли дальнейшие изменения.