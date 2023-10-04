Кирсис рассказал, сколько было потрачено на укладку временного асфальта

Важно понять, является ли укладка временного асфальта на улице Слокас "преднамеренной халатностью" или к такой ситуации привела совокупность обстоятельств, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в программе "900 секунд" телеканала TV3.
Он отметил, что "хотел бы снять тень с самого чемпионата", который был организован отлично.
В то же время он ожидает, что к концу дня появится информация об укладке временного асфальта на улице Слокас, на что могло быть потрачено 12 тыс. евро.
Кирсис также заявил, что неуместно обвинять его в том, что он устно давал согласие на укладку асфальта, так как он этого не делал.
Как сообщалось, в выходные в Риге проходил чемпионат мира по бегу. Одна из его трасс проходила по улице Слокас, где для этого пришлось уложить временный асфальт.
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