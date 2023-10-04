Кирсис рассказал, сколько было потрачено на укладку временного асфальта

Он отметил, что "хотел бы снять тень с самого чемпионата", который был организован отлично.

В то же время он ожидает, что к концу дня появится информация об укладке временного асфальта на улице Слокас, на что могло быть потрачено 12 тыс. евро.

Кирсис также заявил, что неуместно обвинять его в том, что он устно давал согласие на укладку асфальта, так как он этого не делал.

Как сообщалось, в выходные в Риге проходил чемпионат мира по бегу. Одна из его трасс проходила по улице Слокас, где для этого пришлось уложить временный асфальт.