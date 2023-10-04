VSAA начинает выплату российских пенсий

VSAA перечисляет российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года.

По данным VSAA, наибольший удельный вес получателей российских пенсий во втором квартале был в Риге - 48%, еще 13% приходится на Даугавпилс, 9% - на Лиепаю. Российские пенсии выплачиваются ежеквартально.

Ранее сообщалось, что выплата российских пенсий за третий квартал задерживается в связи с тем, что из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не получены денежные средства.

RUS TVNET разбирался в вопросе, почему жители Латвии брали российские пенсии.