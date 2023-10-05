Справка от психиатра для освобождения от экзамена по латышскому станет дороже

С четверга, 5 октбяря, вступает в силу новый прейскурант платных услуг RPNC, который обновляется один-два раза в год в зависимости от фактических затрат.

Например, психодиагностика для оценки когнитивных способностей в рамках освобождения от сдачи государственного экзамена по языку теперь будет стоить 63 евро вместо нынешних 40 евро.

Первичная консультация психолога будет стоить 60 евро вместо 40 евро, консультация психотерапевта - 65 евро вместо 43 евро, консультация невролога - 65 евро вместо 45 евро.

Как уже сообщалось, экзамен на знания латышского языка не нужно сдавать лицам, получившим начальное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке, прошедшим аккредитованную программу обучения меньшинств и сдавшим централизованный экзамен по латышскому языку за 9 класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12 класс.

Экзамен также не сдают лица, не достигшие 15-летнего возраста или достигшие 75-летнего возраста.

Граждане России, имеющие ограничения жизнедеятельности по состоянию здоровья или диагноз, указанный в положении Кабинета Министров могут быть освобождены от сдачи экзамена на знание государственного языка.