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За сутки в авариях пострадали 20 человек; поймано 7 сильно пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
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ДТП. Иллюстративное фото
ДТП. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В пятницу в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 20 человек, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших было три пешехода, четыре велосипедиста и четыре водителя электроскутеров.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 ДТП.

Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в сильном алкогольном опьянении, которые будут привлечены к уголовной ответственности - у одного будет конфискован автомобиль, а с шести взыскана стоимость транспортных средств.

За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу составлено 559 протоколов, в том числе 256 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

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