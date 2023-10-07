За сутки в авариях пострадали 20 человек; поймано 7 сильно пьяных водителей

Среди пострадавших было три пешехода, четыре велосипедиста и четыре водителя электроскутеров.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 ДТП.

Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в сильном алкогольном опьянении, которые будут привлечены к уголовной ответственности - у одного будет конфискован автомобиль, а с шести взыскана стоимость транспортных средств.

За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу составлено 559 протоколов, в том числе 256 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.