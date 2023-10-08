Спустя 5 часов после кражи в рижском магазине обвиняемому был вынесен приговор

Сентябрьским утром в Государственную полицию поступила информация от сотрудников охраны торгового центра Ozols о том, что там задержан вор. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что двумя днями ранее этот человек также совершил кражу в том же магазине. В обоих случаях мужчина похитил из магазина фильтры для воды - в первом случае один фильтр стоимостью 332 евро, во втором - один фильтр стоимостью 206 евро, сообщает агентство LETA.

Получив необходимые доказательства по обеим кражам, сотрудники полиции в тот же день днем передали материалы уголовного дела вместе с задержанным в Рижскую восточную прокуратуру.

Учитывая, что мужчина полностью признал свою вину в совершении кражи и раскаялся в ней, ранее не судим, сделал выводы и взвесил недопустимость и последствия своих действий, а также согласился с объемом и юридической квалификацией преступления, прокурор назначил общественные работы сроком 90 часов.

Прокуратура отмечает, что быстрое и адекватное применение наказания является одним из основных критериев восстановления справедливости и предотвращения повторения преступлений, поэтому Государственная полиция и прокуратура считают одной из своих приоритетных задач сокращение сроков расследования, в том числе завершение как можно большего числа досудебных уголовных производств в течение 48 часов с момента их начала.