Китайские бизнесмены создают в Латвии подозрительные компании

У компаний нет ни сайта, ни номера телефона. Все три фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу, в офисном помещении в Jaunajā Teikā (Новой Тейке). Компания Latvia Investment Management официально зарегистрировала два автомобиля.

Представитель компании говорит, что на данный момент в их распоряжении 12 автомобилей и в ближайшее время ожидается еще 14. Компания ищет клиентов через объявление на сайте ss.com, где предлагает таксистам в аренду автомобили Toyota Corolla. С владельцем компании в настоящее время связаться не удалось, так как он находится в Китае.

Женщина не скрывает, что инвестиции привлекаются для обеспечения возможности оформления временного вида на жительство.

Закон предусматривает, что за инвестиции в одну компанию вид на жительство могут получить до 10 человек. Одна из компаний, основанных Кай Даем, Cantab Investment Fund, имеет ровно 10 инвесторов, каждый из которых вложил 50 000 евро. То же самое происходит и фирме Latvia Investment Management.

Глава Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Майя Розе скептически относится к тому, что подобные схемы могут быть направлены только на предоставление временного вида на жительство. Заявителю все равно придется заплатить 10 тысяч в госбюджет и 40 тысяч в виде налогов компании.

Уна Александра Берзина-Черенкова призывает к осторожности. Учитывая агрессивные методы шпионажа, она не исключает, что инвесторы могут работать и на китайское правительство. Однако, по ее мнению, это не самая большая угроза.

"Здесь мы понимаем, что нарративы Китая не растут, если они еще не имеют хорошей почвы в этой стране. Конечно, в нашей стране есть часть населения, чьему восприятию мира они соответствуют, и здесь есть риск, - подчеркивает она.

Ни одна из компаний пока не представила свою годовую отчетность, поэтому проверить, действительно ли ведется экономическая деятельность, не представляется возможным.