Китайские бизнесмены создают в Латвии подозрительные компании

В настоящее время в Латвии работает несколько китайских компаний. В качестве одной из своих услуг они предлагают помощь в оформлении временного вида на жительство в Латвии. Десятки китайских компаний инвестировали одинаковую сумму - 50 000 евро. Это минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения вида на жительство. Несмотря на дружбу Китая с Россией и его агрессивные методы шпионажа, власти не видят в этом проблемы, сообщает программа Nekā Personīga.
В августе прошлого года Латвия вышла из формата сотрудничества с Китаем "16+1". После вторжения России в Украину внимание всего мира было приковано к Китаю, как к самому большому и сильному партнеру России, способному заставить президента РФ Владимира Путина прекратить войну
Латвия - одна из стран Восточной и Центральной Европы, которая четко дала понять, что латвийско-китайские отношения во многом определяются позицией Китая в отношении полномасштабного вторжения России в Украине, рассказала Уна Александра Берзина-Черенкова, директор Центра исследований Китая университета Страдиня.
Когда стало ясно, что Китай не будет конфликтовать с Россией, Европа решила дистанцироваться от Китая. И в Европе, и в Латвии имя Китая постоянно звучит как потенциальная угроза. Но Китай пытается участвовать в реализации важных проектов.
В Латвии Китай пытался участвовать в проекте Rail Baltica. Спецслужбы и эксперты предупредили, что Китаю нельзя доверять.
Несмотря на это, на протяжении последних 10 лет Китаю стабильно удавалось войти в десятку крупнейших партнеров Латвии по импорту. Страна по-прежнему считается достаточно важным партнером по сотрудничеству. Программе неофициально известно, что сразу после того, как МИД заявил о выходе из формата сотрудничества 16+1, Министерство сообщение поспешило заверить китайских партнеров, что это не повлияет на взаимное сотрудничество между странами, ведь важно поддерживать прагматичные отношения.
С 2020 года прямые инвестиции Китая в Латвию значительно возросли. Если в 2019 и 2020 годах они составили 22 миллиона, то в 2021 году они подскочили до 104 миллионов. В прошлом году в экономику Латвии было инвестировано чуть меньше - 77 миллионов.
В прошлом различные страны попадали в ловушку китайской долговой дипломатии.
У китайских компаний в Латвии есть общая черта: только в этом году многим удалось привлечь несколько китайских инвесторов, почти все из которых вложили по 50 000 евро. Это минимальная сумма, необходимая для подачи заявления на получение временного вида на жительство в Латвии.
Nekā Personīga удалось установить личности двух китайских предпринимателей, которые действуют подобным образом в Латвии. Один из них менее чем за год основал девять компаний. Юридический адрес четырех из них находится в частном доме в Юрмале, остальных - в доме в Добельском крае.
В этом доме официально зарегистрированы четыре компании, основанные китайско-британским бизнесменом Кай Даем. Он известен в Ирландии как один из крупнейших визовых брокеров и в настоящее время обвиняется там в нарушении правил программы для инвесторов-иммигрантов.
Информация, доступная на Firmas.lv, показывает, что Кай Дай имеет британское гражданство, у него есть компании в Великобритании и Ирландии. Начиная с прошлого года ирландская газета Business post много писала о деятельности бизнесмена и его компании Huawen Foundation.
Компания выступала визовым посредником в ирланской программе инвесторов-иммигрантов. Она была введена в 2012 году с целью привлечения иностранцев путем предоставления им так называемой "золотой визы" в обмен на инвестиции в Ирландию. В начале этого года программа была прекращена.
Публично утверждалось, что компания нарушила правила, предоставляя деньги инвесторам. В переписке с Nekā Personīga предприниматель отрицал эти обвинения.
Кай Дай основал первую компанию в Латвии в ноябре прошлого года. Среди сотрудников компании можно увидеть и латвийское имя - женщину по имени Светлана Рейницане. Ей также официально принадлежит дом, где зарегистрирована эта и еще три компании. Nekā Personīga не удалось встретиться ни со Светланой, ни с владельцем компании.
Практически все компании предпринимателя имеют один основной вид деятельности - покупка и продажа собственной недвижимости. Насколько известно программе, ни одна из компаний не имеет никаких прав собственности, подтвержденных в Земельной книге Латвии.
Сам бизнесмен подтверждает, что на данный момент компания не имеет собственности в Латвии. Он также не скрывает, что предоставление временного вида на жительство является одним из направлений деятельности компании.
"Хотя предоставление временного вида на жительство является одной из услуг, предлагаемой компанией, она не характеризует наш бизнес в целом. Основными целями наших компаний являются содействие экономическому росту и создание рабочих мест в регионах", - говорит предприниматель.
Столь же подозрительны и компании, основанные Хоняном Лию в Латвии. В сентябре прошлого года он открыл компанию - Latvia Investment Management. Через пару месяцев была основана еще одна - Lim Travel Transport. Обе компании имеют один основной вид деятельности - аренда и операционный лизинг автомобилей и других транспортных средств. В мае бизнесмен основал третью компанию - LIM Car Rent, которая занимается услугами такси.
У компаний нет ни сайта, ни номера телефона. Все три фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу, в офисном помещении в Jaunajā Teikā (Новой Тейке). Компания Latvia Investment Management официально зарегистрировала два автомобиля.
Представитель компании говорит, что на данный момент в их распоряжении 12 автомобилей и в ближайшее время ожидается еще 14. Компания ищет клиентов через объявление на сайте ss.com, где предлагает таксистам в аренду автомобили Toyota Corolla. С владельцем компании в настоящее время связаться не удалось, так как он находится в Китае.
Женщина не скрывает, что инвестиции привлекаются для обеспечения возможности оформления временного вида на жительство.
Закон предусматривает, что за инвестиции в одну компанию вид на жительство могут получить до 10 человек. Одна из компаний, основанных Кай Даем, Cantab Investment Fund, имеет ровно 10 инвесторов, каждый из которых вложил 50 000 евро. То же самое происходит и фирме Latvia Investment Management.
Глава Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Майя Розе скептически относится к тому, что подобные схемы могут быть направлены только на предоставление временного вида на жительство. Заявителю все равно придется заплатить 10 тысяч в госбюджет и 40 тысяч в виде налогов компании.
Уна Александра Берзина-Черенкова призывает к осторожности. Учитывая агрессивные методы шпионажа, она не исключает, что инвесторы могут работать и на китайское правительство. Однако, по ее мнению, это не самая большая угроза.
"Здесь мы понимаем, что нарративы Китая не растут, если они еще не имеют хорошей почвы в этой стране. Конечно, в нашей стране есть часть населения, чьему восприятию мира они соответствуют, и здесь есть риск, - подчеркивает она.
Ни одна из компаний пока не представила свою годовую отчетность, поэтому проверить, действительно ли ведется экономическая деятельность, не представляется возможным.
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