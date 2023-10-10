В Пурвциемсе дети совершили кражу из BMW и убежали. Их сняли на видео

На снятом очевидцем видео видно, как двое подростков под покровом ночи совершают кражу из BMW во дворе дома по улице Румбулас, 7, после чего убегают. В это время сигнализация машины звучала на весь двор, перебудив жителей всего района.

Очевидцы произошедшего допускают, что злоумышленники свои действия хорошо спланировали.

Несмотря на то, что их лица были спрятаны под капюшонами, местная жительница сумела рассмотреть обоих мальчиков и провести параллели с недавними событиями в районе.

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