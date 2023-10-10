Потери Латвии от советской оккупации: подсчет займет еще несколько лет

Завершить основные расчеты последствия советской оккупации Латвии можно будет в течение пяти лет. Об этом заявил доктор исторических наук, глава Комиссии по подсчету убытков от советской оккупации Гатис Круминьш в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.
"Мы не можем гарантировать, что сделаем все. Но главные вещи мы понять сможем. Мы сможем подсчитать убытки и перевести их в современный денежный эквивалент", - отметил Гатис Круминьш в эфире программы "ТЧК".
Историк рассказал, что по уровню ВВП разница Латвии с Финляндией до оккупации составляла около 10%, а сейчас разрыв в разы больше.
"Нужно взять три похожие страны. Это однозначно Финляндия, а также Дания и Австрия. Сравнительно маленькие государства. Два из них сильно пострадали от Второй мировой войны - это Австрия и Финляндия. Это страны, которые были похожи с точки зрения экономической ситуации.
Поэтому мы и можем допускать, что у нас мог быть сценарий развития Финляндии", - рассказал Круминьш.
Историк согласился, что большие проекты, например, строительство фабрик или дорожной сети, финансировались из Москвы.
"Но всегда надо складывать, сколько в целом с нас брали в виде налогов и сколько средств возвращалось в Латвию. Если все это сложить, получалось, что пятую часть своего бюджета мы передавали в другую страну", - пояснил Круминьш.
Кроме того историк отметил дефицит многих товаров в СССР и рассказал о якобы низких ценах, которые любят вспоминать ностальгирующие по СССР,
"Люди забывают, какой была доступность товаров. Например, "Жигули" стоили 3-4 тыс. рублей, но, чтобы купить их, нужно было годами стоять в очереди. И потому люди были вынуждены копить деньги. Государство поддерживало низкие цены, поэтому люди только откладывали. И когда СССР развалился, они остались ни с чем. Я слышал истории про тех, кто
годами работал в Сибири, чтобы купить в Латвии квартиру. Вернувшись, они смогли купить себе только диван.
Понятно, что такая модель, когда ценник на молоко был 25 копеек за литр при его реальной стоимости в 50 копеек, не могла существовать вечно", - заявил Круминьш в программе "ТЧК".
Историк рассказал, что в настоящий момент размер убытков от советской оккупации превышает 300 млрд евро.
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