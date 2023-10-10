Потери Латвии от советской оккупации: подсчет займет еще несколько лет

Кроме того историк отметил дефицит многих товаров в СССР и рассказал о якобы низких ценах, которые любят вспоминать ностальгирующие по СССР,

"Люди забывают, какой была доступность товаров. Например, "Жигули" стоили 3-4 тыс. рублей, но, чтобы купить их, нужно было годами стоять в очереди. И потому люди были вынуждены копить деньги. Государство поддерживало низкие цены, поэтому люди только откладывали. И когда СССР развалился, они остались ни с чем. Я слышал истории про тех, кто

годами работал в Сибири, чтобы купить в Латвии квартиру. Вернувшись, они смогли купить себе только диван.

Понятно, что такая модель, когда ценник на молоко был 25 копеек за литр при его реальной стоимости в 50 копеек, не могла существовать вечно", - заявил Круминьш в программе "ТЧК".

Историк рассказал, что в настоящий момент размер убытков от советской оккупации превышает 300 млрд евро.