Во многих районах Риги вырастет плата за вывоз мусора

Рост тарифов предусматривает внесение изменений в договор с компанией по управлению отходами Clean R, которая предоставляет услуги на территории Центрального района, Латгальского предместья и Курземского района Риги.

На территории Центрального района и Латгальского предместья плата за вывоз кубометр бытовых отходов увеличится с 22,54 евро до 22,97 евро, то есть на 0,43 евро, или на 1,9%.

Для Курземского района Риги плата за утилизацию одного кубометра бытовых отходов вырастет с 22,79 евро до 23,22 евро, или на 0,43 евро, или 1,88%.

Как пояснили депутатам, для жителей плата увеличится на сумму от 6 до 12 центов в зависимости от используемых контейнеров для мусора.

Изменения в тарифе, как сообщается, связаны с повышением заработной платы. Утверждается, что было учтено и снижение цен на дизельное топливо.

Окончательное решение о повышении платы за вывоз бытовых отходов должно быть принято на заседании Рижской думы.

RUS TVNET уже сообщал, что предприятие по управлению отходами SIA Clean R в прошлом году работало с оборотом 48,679 млн евро, что на 18,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 46,1% и составила 4,833 млн евро, сообщает сайт Firmas.lv.