Известный в свое время тусовщик и сын бизнесмена Оскара Барщевскиса умер в возрасте 44 лет

"Оскар Барщевскис-младший умер 30 июля за границей. Его отец никаких комментариев не захочет давать", - факт смерти изданию Privātā Dzīve подтвердила подруга бизнесмена Оскара Барщевскиса-старшего Ирена Пулкинен.

Имя Барщевскиса-младшего широкой общественности стало известно в 2006 году, когда так называемая "золотая молодежь" или дети богатых родителей, которые активно тусовались, была в зените славы.

В то время Барщевскис-младший встречался с дочерью бывшего главы Службы государственных доходов Анетой Сончик. На то время Оскар уже был женат и один раз разведен, у него была дочь от предыдущего брака, которая жила с матерью.

Во время кризиса Барщевскис обанкротился, развелся с Сончик и перебрался в Таиланд. Там он работал учителем по дайвингу, однако пострадал в аварии, и, потеряв зрение на правом глазу, уже не смог зарабатывать на жизнь.

Барщевскис также отбывал в Таиланде тюремный срок за кражу.

В 2015 году в Таиланде он женился на немке Мириам Микаэлле, однако брак распался в 2020 году.

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