Приостановлены почтовые услуги в Израиль

В связи с ограничениями авиасообщения с Израилем Latvijas pasts прекращает прием посылок в эту страну.

Принятые, но еще не высланные в Израиль из Латвии посылки будут храниться в комплексе обработки посылок Latvijas Pasts. Как только ситуация изменится, они будут разосланы получателям.

В среднем в Израиль Latvijas pasts отправляет до 2 тыс. посылок в месяц, не считая писем и бандеролей.

Сейчас в комплексе обработки посылок хранится 297 не отправленных в Израиль единиц корреспонденции. Уведомления о приостановке отправлений разосланы клиентам на сайте самообслуживания Manspasts.lv.

Если посылка в Израиль еще не отправлена и клиент хочет получить ее обратно, следует обратиться в центр обслуживания клиентов Latvijas pasts.