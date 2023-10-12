Приостановлены почтовые услуги в Израиль

Из-за военных действий и отмененных авиарейсов приостановлен обмен почтовой корреспонденцией и посылками с Израилем, сообщили в VAS Latvijas pasts.
В связи с ограничениями авиасообщения с Израилем Latvijas pasts прекращает прием посылок в эту страну.
Принятые, но еще не высланные в Израиль из Латвии посылки будут храниться в комплексе обработки посылок Latvijas Pasts. Как только ситуация изменится, они будут разосланы получателям.
В среднем в Израиль Latvijas pasts отправляет до 2 тыс. посылок в месяц, не считая писем и бандеролей.
Сейчас в комплексе обработки посылок хранится 297 не отправленных в Израиль единиц корреспонденции. Уведомления о приостановке отправлений разосланы клиентам на сайте самообслуживания Manspasts.lv.
Если посылка в Израиль еще не отправлена и клиент хочет получить ее обратно, следует обратиться в центр обслуживания клиентов Latvijas pasts.
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