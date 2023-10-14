Макс Покровский: антивоенные хиты, клип в Плявниеках и концерт в Риге

Ему сразу же захотелось написать и выпустить песню. Так появилась композиция "Нам не нужна война". В том же интервью Покровский согласился с Козыревым, что группа "Ногу свело!" переживает сейчас подъем с антивоенными хитами. Тем не менее, Макс подчеркивает, что он регулярно писал песни. Многие из них были на серьезные темы и достойны внимания, но не все факторы складывались.

"Мне никто не платит и я ни на кого не работаю!" - заявляет артист.

Не секрет, что экс-участник "Ногу свело!" Антон Якомульский нелицеприятно высказывается о Покровском на пропагандистских каналах. Якобы, что артист пиарится и высказывается все неискренне. "Я ни с кем не работаю, кто мне может что-то кинуть", - говорит Покровский о составе своей новой музыкальной группы.

"Если для того, чтобы спасти хотя бы одну жизнь. Я даже не говорю кого, украинца или русского. Просто одну жизнь, несправедливо забранную. Мне придется пожертвовать всеми синглами, начиная с "Нам не нужна война" до настоящего момента. Я это сделаю", - подчеркивает он.

Макс Покровский Фото: Кадр из видео

Клип с Чулпан Хаматовой и Артуром Смольяниновым

20 декабря 2022 года группа "Ногу свело!" выпустила клип "С Новым годом, сынок", снятый в рижском микрорайоне. За 18 часов видео собрало свыше 535 тысяч просмотров и 18 тысяч лайков.