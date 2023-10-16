Видео ⟩ Пенсионерка удивлена ​​графиком погашения кредита

Айя связалась с предпринимателем, который обещал доставить специальный электроскутер. Чтобы расплатиться в день доставки, она обратилась в отделение Banknote в Мадоне и взяла кредит в размере 400 евро. Как только электроскутер был доставлен, и Айя получила деньги от своего друга, она поспешила в Banknote, чтобы вернуть долг.

Проблемы возникли, когда сломался ее собственный электроскутер, и ей пришлось снова занять 400 евро. В итоге она попала в дом престарелых и почти весь ее доход пошел на погашение услуг госучреждения, а на погашение долга осталось совсем немного.

Ее также смущает срок погашения - февраль 2025 года. Это, по мнению Айи, слишком большой срок для пенсионерки. Вспоминая свой неприятный опыт, она считает, что кредитор должен более тщательно оценивать платежеспособность пенсионеров и учитывать, что могут возникнуть трудности с возвратом долга.

У Айи появилась идея вернуть кредитору свой электроскутер в обмен на частичное или полное погашение долга, но она не может связаться с компанией по телефону, указанному в договоре.

Посмотрите видео, чтобы узнать, какое решения кредитор готов предложить пенсионерке и как объяснить неспособность клиентов связаться с компанией.