Видео ⟩ Пенсионерка удивлена ​​графиком погашения кредита

С каждым годом пенсионерке Айе становится все труднее передвигаться по Мадонскому краю, поэтому ее родственники нашли в Интернете бизнесмена, который продает бывшие в употреблении специальные электроскутеры для пожилых людей. Знакомые Айи захотели такой же, и она решила помочь им. Она и не подозревала, что, желая сделать добро другим, сама попадет в беду, рассказывает программа Bez Tabu.
Айя связалась с предпринимателем, который обещал доставить специальный электроскутер. Чтобы расплатиться в день доставки, она обратилась в отделение Banknote в Мадоне и взяла кредит в размере 400 евро. Как только электроскутер был доставлен, и Айя получила деньги от своего друга, она поспешила в Banknote, чтобы вернуть долг.
Проблемы возникли, когда сломался ее собственный электроскутер, и ей пришлось снова занять 400 евро. В итоге она попала в дом престарелых и почти весь ее доход пошел на погашение услуг госучреждения, а на погашение долга осталось совсем немного.
Ее также смущает срок погашения - февраль 2025 года. Это, по мнению Айи, слишком большой срок для пенсионерки. Вспоминая свой неприятный опыт, она считает, что кредитор должен более тщательно оценивать платежеспособность пенсионеров и учитывать, что могут возникнуть трудности с возвратом долга.
У Айи появилась идея вернуть кредитору свой электроскутер в обмен на частичное или полное погашение долга, но она не может связаться с компанией по телефону, указанному в договоре.
Посмотрите видео, чтобы узнать, какое решения кредитор готов предложить пенсионерке и как объяснить неспособность клиентов связаться с компанией.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu