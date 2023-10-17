Рост процентов: аренда квартиры может оказаться выгоднее, чем ее покупка

Хотя спрос на аренду квартир высок, предложение на рынке, особенно в небольших городах и регионах, остается очень низким. Причина нехватки арендных квартир заключается в том, что застройщикам и частным подрядчикам невыгодно строить в небольших городах и регионах, где платежеспособность населения гораздо ниже, чем в Риге и ее окрестностях.

Окупается только строительство в Риге и в радиусе 50 км от столицы. Директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс отмечает, что 44% домохозяйств в Латвии не имеют достаточных средств для аренды или покупки квартир в новых проектах. Чтобы стимулировать строительство квартир с низкой арендной платой, с 2022 года застройщикам для реализации новых проектов из Фонда восстановления Европейского союза доступно 42,9 млн евро.

Однако запланированное стимулирование строительства арендного жилья тормозится резким ростом стоимости строительства. Министерство экономики было вынуждено пересмотреть правила программы поддержки строительства арендного жилья, которая вступила в силу всего несколько месяцев назад. По словам Аудерса, предприниматели интересуются этой поддержкой.

Один проект строительства 116 квартир для сдачи в аренду уже одобрен учреждением финансового развития Altum. Подано еще 11 проектов на строительство 819 квартир. Поэтому есть надежда активизировать строительство новых арендных домов, предлагая квартиры по доступной для населения цене.