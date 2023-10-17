Кабмин приостановил рассмотрение законопроекта об обязательной декларации с 2025 года

Правительство во вторник, 17 октября, решило приостановить рассмотрение законопроекта, предусматривающего расширение обязанности декларирования доходов с 2025 года.
На заседании во вторник Кабинет министров постановил признать утратившим актуальность протокольное постановление заседания от 9 октября о поддержке законопроекта о подоходном налоге с населения (ПНН), который предусматривал обязанности декларирования.
Такое решение принято в связи с тем, что Министерство финансов предложило провести более широкие консультации и дискуссии с социальными и другими партнерами правительства о планируемых изменениях в законе. Минфин внес предложение изъять эти поправки к закону из пакета бюджетных законопроектов и передать их на повторное согласование.
Во вторник правительство поддержало проект поправок к закону о ПНН, который планировалось рассмотреть в составе бюджетных законопроектов. В них были объединены поддержанные правительством 9 октября поправки к закону о ПНН, в которых уточняются нормы в отношении компенсаций работодателя и налоговых льгот, а также поддержанные правительством 10 октября поправки Министерства культуры к нормативным актам, предусматривающие для получателей авторских вознаграждений возможность до 31 декабря 2024 года не регистрироваться в качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, если уплату налога в размере 25% от ставки за выполненную ими работу произведет лицо, выплачивающее вознаграждение.
Подготовленными Минфином поправками к закону о ПНН предусмотрены несколько мер, направленных на содействие долгосрочному развитию человеческого капитала в Латвии и возможности работодателя мотивировать работников, в том числе освобождение дохода работника от налога с зарплаты, если работодатель покрывает работнику плату за получение высшего образования и обучение связано с получением навыков, которые необходимы работодателю.
Предусмотрено также увеличение порога освобождения для сумм оплачиваемых работодателями премий по страхованию здоровья до 750 евро в год и увеличение компенсации работодателя за расходы работника в связи с удаленной работой до 40 евро в месяц. Это регулирование в дальнейшем предусмотрено включать в закон в качестве постоянной нормы.
Кроме того, в законопроект включены поправки, которые являются частью пакета предложений по поддержке и упрощению деятельности малых предприятий. Предполагается в дальнейшем разрешить плательщикам налога с микропредприятий, если они получают облагаемые ПНН доходы, применять дифференцированный необлагаемый минимум и льготу за иждивенцев. Указанная мера идет в едином пакете с поправками к закону о налоге с микропредприятий, предусматривающими установление единой ставки для микропредприятий в размере 25% вместо прежних двух ставок - 25% и 40%.
В настоящее время в законе о подоходном налоге с населения содержится ограничение, запрещающее плательщику ПНН в тот период года таксации, когда он является плательщиком налога с микропредприятий (НМП), применять необлагаемый минимум и льготу за иждивенца.
Это означает, что лицо, получающее заработную плату и одновременно желающее уплатить налоги за авторское вознаграждение в качестве плательщика НМП, утрачивает право на применение необлагаемого минимума и льгот за иждивенца. Планируется внести изменения, чтобы исправить этот недочет, но на данный момент нет ясности, как указанные изменения будут работать на практике.
Большинство получателей авторского вознаграждения получают вознаграждение за свою творческую работу нерегулярно и в ограниченном размере, наряду с основными доходами, получаемыми в других местах - зачастую в рамках трудовых правоотношений.
Минкультуры отмечает, что для таких лиц наиболее подходящим решением было бы зарегистрироваться в качестве плательщиков налога с микропредприятий и использовать для уплаты налогов счет поступлений от хозяйственной деятельности. Однако сложившаяся практика подтверждает, что применение двух ставок НМП - 25% и 40% (в зависимости от оборота предприятия) - затрудняет использование счета поступлений от хозяйственной деятельности получателями авторских вознаграждений.
Минкульт предлагает продолжать применять прежний порядок получения авторских вознаграждений, при этом к доходам не зарегистрированных в качестве осуществляющих хозяйственную деятельность получателей авторских вознаграждений свыше 25 000 евро в год в дальнейшем будет применяться единая ставка налога в размере 25%.
Возможностью не регистрироваться в качестве лица, осуществляющего хозяйственную деятельность, в 2022 году воспользовались около 32 000 получателей авторских вознаграждений. Около 1,2% из них (388 человек) использовали две ставки налога (25% и 40%). С 1 января 2024 года будет применяться только одна ставка налога - 25%.
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