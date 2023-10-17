Кабмин приостановил рассмотрение законопроекта об обязательной декларации с 2025 года

Подготовленными Минфином поправками к закону о ПНН предусмотрены несколько мер, направленных на содействие долгосрочному развитию человеческого капитала в Латвии и возможности работодателя мотивировать работников, в том числе освобождение дохода работника от налога с зарплаты, если работодатель покрывает работнику плату за получение высшего образования и обучение связано с получением навыков, которые необходимы работодателю.

Предусмотрено также увеличение порога освобождения для сумм оплачиваемых работодателями премий по страхованию здоровья до 750 евро в год и увеличение компенсации работодателя за расходы работника в связи с удаленной работой до 40 евро в месяц. Это регулирование в дальнейшем предусмотрено включать в закон в качестве постоянной нормы.

Кроме того, в законопроект включены поправки, которые являются частью пакета предложений по поддержке и упрощению деятельности малых предприятий. Предполагается в дальнейшем разрешить плательщикам налога с микропредприятий, если они получают облагаемые ПНН доходы, применять дифференцированный необлагаемый минимум и льготу за иждивенцев. Указанная мера идет в едином пакете с поправками к закону о налоге с микропредприятий, предусматривающими установление единой ставки для микропредприятий в размере 25% вместо прежних двух ставок - 25% и 40%.

В настоящее время в законе о подоходном налоге с населения содержится ограничение, запрещающее плательщику ПНН в тот период года таксации, когда он является плательщиком налога с микропредприятий (НМП), применять необлагаемый минимум и льготу за иждивенца.