Подарки декларировать не надо: вызвавшие критику изменения не направят на рассмотрение Сейма

Lai novērstu iedzīvotāju apgrūtināšanu ar nevajadzīgu birokrātiju, esmu vienojusies ar finanšu ministru @aseradens budžeta paketē nevirzīt grozījumus likumā par "Par IIN”, kas paredz fizisko personu obligāto ienākumu deklarēšanu. Šie grozījumi būs jāpārstrādā. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) October 16, 2023

"Эти поправки придется переработать", - подчеркнула премьер.

Предполагалось, что ежегодная обязанность по общему декларированию доходов населения будет действовать с 2025 года за 2024 год таксации.

Министерство финансов также предложит изъять из пакета законопроектов поправки к закону о подоходном налоге с населения, предусматривающие изменения в системе декларирования доходов населения, и передать их на повторное согласование, сообщили представители Минфина.

В понедельник Минфин предложит на совещании по сотрудничеству партий, формирующих правительство, обеспечить более широкие консультации и дискуссии с социальными и деловыми партнерами правительства о планируемых изменениях в законе о подоходном налоге с населения, предусматривающих усовершенствование общей системы декларирования доходов населения.

Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что, учитывая, что концепция общего декларирования доходов является очень важным вопросом для всего латвийского общества, он предложит обеспечить более широкие дискуссии и консультации с социальными и деловыми партнерами, а также изъять эти поправки из пакета госбюджета на следующий год.

Ашераденс считает, что планируемые поправки должны быть рассмотрены Сеймом в общем порядке, то есть в трех чтениях после утверждения госбюджета.