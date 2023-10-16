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Подарки декларировать не надо: вызвавшие критику изменения не направят на рассмотрение Сейма

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Здание Службы госдоходов
Здание Службы госдоходов Фото: Shutterstock

Чтобы предотвратить обременение населения ненужной бюрократией, премьер Эвика Силиня договорилась с министром финансов Арвилом Ашераденсом не продвигать в бюджетном пакете поправки к закону, предусматривающие декларирование обязательных доходов физических лиц, свидетельствует заявление Силини на сайте Х.

"Эти поправки придется переработать", - подчеркнула премьер.

Предполагалось, что ежегодная обязанность по общему декларированию доходов населения будет действовать с 2025 года за 2024 год таксации.

Министерство финансов также предложит изъять из пакета законопроектов поправки к закону о подоходном налоге с населения, предусматривающие изменения в системе декларирования доходов населения, и передать их на повторное согласование, сообщили представители Минфина.

В понедельник Минфин предложит на совещании по сотрудничеству партий, формирующих правительство, обеспечить более широкие консультации и дискуссии с социальными и деловыми партнерами правительства о планируемых изменениях в законе о подоходном налоге с населения, предусматривающих усовершенствование общей системы декларирования доходов населения.

Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что, учитывая, что концепция общего декларирования доходов является очень важным вопросом для всего латвийского общества, он предложит обеспечить более широкие дискуссии и консультации с социальными и деловыми партнерами, а также изъять эти поправки из пакета госбюджета на следующий год.

Ашераденс считает, что планируемые поправки должны быть рассмотрены Сеймом в общем порядке, то есть в трех чтениях после утверждения госбюджета.

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