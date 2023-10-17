3 промилле, выезд на встречную полосу и смертельное ДТП: водителя приговорили к 8 годам тюрьмы

Рижский районный суд приговорил водителя за трагическую аварию, совершенную в состоянии сильного алкогольного опьянения, к восьми годам тюрьмы, сообщает агентство LETA.
Кроме того, суд постановил лишить виновника аварии прав на десять лет.
Обвиняемый в месте, где ограничение максимальной скорости движения составляет 50 километров в час, ехал со скоростью 74,4 километра в час. Обвиняемый начал обгон ехавшего впереди транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом.
В результате аварии погиб водитель мопеда.
Обвиняемый мужчина управлял автомобилем без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения в размере 3,1 промилле.
Решение можно оспорить в Рижском окружном суде.
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