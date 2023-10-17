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3 промилле, выезд на встречную полосу и смертельное ДТП: водителя приговорили к 8 годам тюрьмы

rus.tvnet.lv
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Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото Фото: Inked Pixels/Shutterstock

Рижский районный суд приговорил водителя за трагическую аварию, совершенную в состоянии сильного алкогольного опьянения, к восьми годам тюрьмы, сообщает агентство LETA.

Кроме того, суд постановил лишить виновника аварии прав на десять лет.

Обвиняемый в месте, где ограничение максимальной скорости движения составляет 50 километров в час, ехал со скоростью 74,4 километра в час. Обвиняемый начал обгон ехавшего впереди транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом.

В результате аварии погиб водитель мопеда.

Обвиняемый мужчина управлял автомобилем без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения в размере 3,1 промилле.

Решение можно оспорить в Рижском окружном суде.

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