3 промилле, выезд на встречную полосу и смертельное ДТП: водителя приговорили к 8 годам тюрьмы

Кроме того, суд постановил лишить виновника аварии прав на десять лет.

Обвиняемый в месте, где ограничение максимальной скорости движения составляет 50 километров в час, ехал со скоростью 74,4 километра в час. Обвиняемый начал обгон ехавшего впереди транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом.

В результате аварии погиб водитель мопеда.

Обвиняемый мужчина управлял автомобилем без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения в размере 3,1 промилле.

Решение можно оспорить в Рижском окружном суде.