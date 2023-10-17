В Пурвциемсе вор кабелей во время задержания напал с ножом на полицейского

Прибывшие на место происшествия стражи порядка забрались на крышу указанного дома и констатировали, что там перерезаны кабеля связи, кроме того, там же неподалеку они заметили мужчину в темном дождевике. Увидев полицейских, мужчина бросился бежать и спустился в подъезд девятиэтажного дома к лифту. Мужчина не подчинялся законным требованиям стражей порядка и после требования не лег на землю. Кроме того, в момент задержания он пытался ударить полицейского взятым с собой ножом, поэтому в дело пришлось пустить слезоточивый газ.

Задержанный мужчина 1981 года рождения был доставлен в участок Государственной полиции, где были начаты уголовные процессы по факту кражи, если она совершена из хранилища или объекта, соединяющего хранилища, и за нападение на представителя власти.

Кража, совершенная из хранилища или объекта, соединяющего хранилища, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом, с конфискацией имущества или без нее. В свою очередь за нападение на представителя власти или иное государственное должностное лицо в связи с его законной служебной деятельностью грозит лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

В воскресенье, 15 октября, к мужчине была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, что ранее он уже был судим за кражи с проникновением.

К счастью, в момент задержания полицейские физически не пострадали.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.