Ракетно-ядерная программа Ирана: Латвия присоединилась к совместному заявлению о снижении угрозы

Латвия и 47 других стран-участниц инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения 18 октября сделали совместное заявление по резолюции Совета безопасности ООН, которая определила 18 октября 2023 года как переходный день для отмены упомянутых в резолюции ограничений, ранее установленных для создания препятствий развитию программы баллистических ракет Ирана. Разработчики резолюции основывались на предположении, что Иран примет необходимые меры для восстановления доверия развитию своей ядерной программы в гражданских целях.

Теперь сделан вывод, что Иран продолжает развивать ракетно-ядерную программу и не сотрудничает с целью убедить международное сообщество в развитии своей ядерной программы в мирных целях. Поэтому Латвия вместе с союзниками и схожим образом мыслящими партнерами намерена содействовать сокращению ядерной программы Ирана, программ ракет и беспилотных летательных аппаратов в регионе угрозы и за его пределами.

Ракетная программа Ирана остается одним из крупнейших вызовов для международного мира и безопасности. В совместном заявлении страны-участницы инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения выразили намерение принять все необходимые меры для предотвращения поставок, продажи или передачи Ирану предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы тем самым защитить мир и стабильность в регионе и на международном уровне.

Санкции, установленные резолюцией Совета безопасности ООН для Ирана, транспонируются Евросоюзом путем издания государствами-членами обязывающего законодательства.