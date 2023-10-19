Чт, 19.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В среду предотвращено 106 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Забор на границе Латвии и Беларуси
Забор на границе Латвии и Беларуси Фото: Ivars Soikāns/LETA

В среду Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 106 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в ГПО.

В течение последних двух месяцев число мигрантов из Беларуси, пытающихся нелегально проникнуть в Латвию, составляло около 100 человек в день.

Всего в этом году пограничники пресекли 11 817 попыток незаконного пересечения государственной границы, а по гуманитарным соображениям в Латвию пропущены 397 человек.

За прошлый год были предотвращены 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Беларусью краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенную правительством в августе 2021 года чрезвычайную ситуацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх