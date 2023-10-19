В среду предотвращено 106 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

В среду Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 106 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в ГПО.
В течение последних двух месяцев число мигрантов из Беларуси, пытающихся нелегально проникнуть в Латвию, составляло около 100 человек в день.
Всего в этом году пограничники пресекли 11 817 попыток незаконного пересечения государственной границы, а по гуманитарным соображениям в Латвию пропущены 397 человек.
За прошлый год были предотвращены 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Беларусью краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенную правительством в августе 2021 года чрезвычайную ситуацию.
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