Rimi Latvia за 8 миллионов евро приобрело участок земли у Akropole Alfa

Как указали представители компании Colliers, Rimi Latvia приобрело участок с Akropole Alfa земли рядом площадью в 3,6 гектара.

"Приобретение участка земли было стратегическим решением после оценки общей ситуации на рынке недвижимости и в сегменте торговых центров в конкретном районе", - отметил директор по недвижимости развитию Rimi Latvia Марис Гайлитис, добавив, что предприятие видит перспективу добавления торговых площадей к существующему предложению на этой территории в будущем.

В свою очередь председатель правления Linstow Baltic Фроде Гронволд указал, что сделка соответствует стратегии портфеля будущего Linstow Baltic.

В сделке Colliers представляла интересы Linstow Baltic.

По данным Colliers, эта сделка стала крупнейшей в этом году по площади и стоимости сделкой в Риге.

В этом году в Риге с ценой свыше 400 000 евро был продан 21 участок земли общей стоимостью примерно 18 миллионов евро, тогда как в 2022 году было продано 33 значительных участка земли на общую сумму почти 60 миллионов евро.

Как агентству LETA отметил Гайлитис, для приобретенного участка еще предстоит разработать точные планы наиболее подходящего для этого микрорайона решения торговых площадей.

На вопрос о том, не планирует ли компания прекратить работу в торговом центре Akropole Alfa, Гайлитис указал, что нынешний договор с владельцем торгового центра дает Rimi право на аренду до 2034 года.