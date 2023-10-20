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VDD просит обвинить еще одного сторонника "Антифашистов Прибалтики" за шпионаж в пользу России

rus.tvnet.lv/LETA
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VDD. Иллюстративное фото
VDD. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

Служба государственной безопасности (VDD) 16 октября передала в прокуратуру материалы, дающие основания для обвинения еще одного лица, осуществлявшего шпионаж в пользу России при выполнении конкретных поручений преступной организации "Антифашисты Прибалтики", сообщили агентству LETA в VDD.

В ходе расследования служба установила, что этот человек предоставлял руководителям преступной организации информацию о перемещениях, размещении и боевом потенциале военной техники НАТО на территории Латвии, зная, что эту информацию планируется передать российским спецслужбам.

Кроме того, по поручению контактного лица организации упомянутый человек собирал и обобщал информацию о планируемых в Латвии закупках, связанных с военной сферой и укреплением обороноспособности.

Уголовный процесс в связи со шпионажем против этого лица выделен из уголовного процесса "Антифашистов Прибалтики". Подозреваемый был задержан 29 марта этого года.

Поддержку в расследовании этого случая VDD оказала Служба военной разведки и безопасности.

Как сообщалось, 16 октября этого года VDD передала в прокуратуру материалы дела о 23 случаях шпионажа, осуществленных неким таксистом по поручению преступной организации "Антифашисты Прибалтики".

В свою очередь 10 октября VDD передала в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования в отношении шести латвийцев за руководство преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участие в совершенных ею преступлениях, однако часть фигурантов дела не находится в Латвии.

Одним из фигурантов является прокремлевская активистка Татьяна Андриец, которая около восьми месяцев провела под стражей. Другие потенциальные обвиняемые - Александр Жгун, Станислав Букайнс, Сергей Васильев, Виктория Матуле и Роман Самуль.

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