VDD просит обвинить еще одного сторонника "Антифашистов Прибалтики" за шпионаж в пользу России

В ходе расследования служба установила, что этот человек предоставлял руководителям преступной организации информацию о перемещениях, размещении и боевом потенциале военной техники НАТО на территории Латвии, зная, что эту информацию планируется передать российским спецслужбам.

Кроме того, по поручению контактного лица организации упомянутый человек собирал и обобщал информацию о планируемых в Латвии закупках, связанных с военной сферой и укреплением обороноспособности.

Уголовный процесс в связи со шпионажем против этого лица выделен из уголовного процесса "Антифашистов Прибалтики". Подозреваемый был задержан 29 марта этого года.

Поддержку в расследовании этого случая VDD оказала Служба военной разведки и безопасности.

Как сообщалось, 16 октября этого года VDD передала в прокуратуру материалы дела о 23 случаях шпионажа, осуществленных неким таксистом по поручению преступной организации "Антифашисты Прибалтики".

В свою очередь 10 октября VDD передала в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования в отношении шести латвийцев за руководство преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участие в совершенных ею преступлениях, однако часть фигурантов дела не находится в Латвии.

Одним из фигурантов является прокремлевская активистка Татьяна Андриец, которая около восьми месяцев провела под стражей. Другие потенциальные обвиняемые - Александр Жгун, Станислав Букайнс, Сергей Васильев, Виктория Матуле и Роман Самуль.