Прошедшие в Латвии бури не побудили жителей страховать свое имущество

60% уверены, что убытки компенсируются лишь частично, а четверть, или 25% опрошенных считают, что страховка компенсирует ущерб от природы.

Хотя в этом году Латвию затронули несколько природных катаклизмов - и наводнения, и сильные бури с градом - они не побудили жителей более активно страховать свое имущество, следует из опроса. Лишь 3% опрошенных признались, что после нанесенного природой ущерба приобрели страховку, а 16% задумались об этом.

Половина опрошенных, или 49% отметили, что это не побудило их застраховать свое имущество, а у трети страховка была и ранее. Те, кто после причиненных стихией разрушений приобрел страховку, чаще всего предпочитали страховать жилье и автомобиль.

Несмотря на несколько скептическую позицию в отношении покрытия убытков в случаях стихийных бедствий, 77% опрошенных доверяют страховщикам, 23% - не доверяют.

Из тех опрошенных, у которых возникла необходимость обратиться к страховщикам, 70% отмечают, что опыт был очень позитивным или скорее положительным. Лишь у 8% жителей общение было скорее негативным, а у 22% не возникло необходимости связываться со страховщиком.

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, в его ходе были опрошены 1002 жителя в возрасте от 18 до 50 лет.