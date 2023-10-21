Прошедшие в Латвии бури не побудили жителей страховать свое имущество

Каждый шестой, или 16%, жителей Латвии считают, что страховые компании не покрывают клиентам ущерб от стихийных бедствий, таких как наводнения, град или шторм, сообщили агентству LETA представители страховой компании Balcia со ссылкой на данные проведенного опроса.
60% уверены, что убытки компенсируются лишь частично, а четверть, или 25% опрошенных считают, что страховка компенсирует ущерб от природы.
Хотя в этом году Латвию затронули несколько природных катаклизмов - и наводнения, и сильные бури с градом - они не побудили жителей более активно страховать свое имущество, следует из опроса. Лишь 3% опрошенных признались, что после нанесенного природой ущерба приобрели страховку, а 16% задумались об этом.
Половина опрошенных, или 49% отметили, что это не побудило их застраховать свое имущество, а у трети страховка была и ранее. Те, кто после причиненных стихией разрушений приобрел страховку, чаще всего предпочитали страховать жилье и автомобиль.
Несмотря на несколько скептическую позицию в отношении покрытия убытков в случаях стихийных бедствий, 77% опрошенных доверяют страховщикам, 23% - не доверяют.
Из тех опрошенных, у которых возникла необходимость обратиться к страховщикам, 70% отмечают, что опыт был очень позитивным или скорее положительным. Лишь у 8% жителей общение было скорее негативным, а у 22% не возникло необходимости связываться со страховщиком.
Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, в его ходе были опрошены 1002 жителя в возрасте от 18 до 50 лет.
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