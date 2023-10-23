"Будет ли селедка на рождественском столе?": ЕС может сократить квоты на лов рыбы в Балтийском море

Литовский министр Кястутис Навицкас заявил, что, принимая во внимание предложение Европейской комиссии (ЕК), министры будут искать компромисс.

"Вопрос квот заключается в том, будет ли селедка на рождественском столе. Вот как бы я сформулировал вопрос", - сказал BNS министр.

"Мы стремимся к тому, чтобы не расширялась интерпретация выводов Международной организации рыболовства, чтобы квоты применялись, как и в прежние годы, и это главный вопрос. Согласно предложению, которое у нас есть сейчас, квота на шпроты сокращается на 23%, поэтому наши рыбаки говорят, что у них больше не будет экономического мотива выходить в море", - сказал Навицкас.

ЕК предлагает в следующем году сократить квоты на вылов шпрот в Балтийском море на 23% до 8,6 тыс. тонн, а салаки (балтийской сельди) - на 59% до 833 тонн.

Как указывает Минсельхоз Литвы, впервые с момента вступления в ЕС блок предлагает запретить целевой коммерческий вылов центральных запасов салаки и установить квоту на вылов только их прироста из популяции, выловленного при ловле других видах рыб.

Кроме того, подчеркивается, что в условиях ограничения рыболовства ЕС Россия продолжит его в своих водах в Балтийском море, вероятно, вылавливая те же ресурсы в более крупных масштабах. По данным ведомства, такая ситуация наблюдается с 2019 года, когда Россия продолжила вылов и увеличила квоты на лов после запрета целевого вылова восточной трески.

Литва займет позицию, согласно которой целевые возможности лова салаки должны быть определены в пределах научных рекомендаций, а сокращение составит около 50%, а возможности лова шпрот должны быть сокращены на 4-14%.

В конце сентября несколько десятков рыбаков провели пикет в Паланге из-за сокращения квот. Тогда еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что все же необходимо сократить квоты на вылов рыбы, поскольку экологическое состояние моря ухудшается.