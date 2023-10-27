Фото ⟩ Больница Страдиня на строительстве новых зданий может потерять до 70 миллионов евро

Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня может потерять на строительстве новых корпусов до 70 млн евро вместо ранее названных 46 млн евро, поэтому избрано новое правление с опытом антикризисного управления, и его работа будет направлена на снижение потерь и спасение того, что еще можно спасти, сообщил агентству LETA член временного совета больницы Нормунд Станевич.
Комментируя решение об отзыве правления, он сказал, что сейчас существует риск потерять около 70 млн евро. Такие потери поставят под угрозу краткосрочное и долгосрочное развитие больницы и безопасность пациентов.
С момента отзыва старого и назначения нового временного совета в начале октября совет дал ряд рекомендаций по улучшению проектирования и надзора за строительством здания А2, однако ничего из того, что он рекомендовал, не было реализовано правлением. Станевич отметил, что было проведено несколько встреч с сотрудниками, как индивидуально, так и коллективно, и в коллективе существует большая напряженность, но правление не предприняло никаких шагов для разрядки ситуации.
"Эти три причины не оставили иного выхода, кроме как выразить правлению недоверие и отстранить всех членов правления от занимаемых должностей, назначив временное кризисное правление. Его деятельность будет направлена на снижение потерь", - сказал Станевич.
Галерея: Открытие нового корпуса больницы им. Паула Страдиня
При подборе состава правления учитывалась способность людей руководить больницей в условиях кризиса, например, вновь назначенный председатель Лаурис Видзис имеет более чем десятилетний опыт реструктуризации больниц. В настоящее время правление неполное, не хватает четвертого члена, но планируется сначала разобраться в слабых местах больницы, а затем укрепить его четвертым членом.
По словам Станевича, среди задач нового правления - провести встречи с персоналом, выслушать руководителей отделений, чтобы сформировать общее видение и управленческую команду, способную справиться с кризисом. Также среди задач - пересмотр организационной структуры больницы, ревизия функций и обязанностей, что может обеспечить как сокращение бюрократии, так и скорость, необходимую для движения вперед.
Кроме того, проводится аудит управления зданием А2, аудит строительного надзора и внутреннего управления, будет проведен аудит других текущих проектов.
"Пойдет снег, мы должны подвести здание [А2] под крышу, потому что сейчас у него нет крыши. Сейчас мы находимся в кризисной ситуации, мы должны решать проблемы по мере их поступления, поэтому мы должны подвести это здание под крышу", - сказал Станевич.
По словам председателя временного правления Видзиса, трудно прогнозировать, сколько еще денег удастся освоить в этом году и сколько можно перенести на следующий год. В настоящее время планируется провести встречи как со строителями, так и с персоналом больницы, чтобы понять, что делать дальше. Пока рано говорить о конкретных шагах, но они могут проясниться уже на следующей неделе.
Как сообщалось, совет Клинической университетской больницы им. Страдиня выразил недоверие правлению больницы, освободив от занимаемых должностей Риналда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агру Мелне, сообщила агентству LETA консультант совета Гундега Варпа.
Совет больницы назначил временное правление со сроком полномочий на один год. Председателем временного правления назначен Лаурис Видзис, а членами - Джинета Хейнрихсоне и Гиртс Ансонс.
По словам Варпы, члены нового временного правления обладают большим опытом в сфере управления, здравоохранения и финансов.
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