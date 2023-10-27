Фото ⟩ Больница Страдиня на строительстве новых зданий может потерять до 70 миллионов евро

По словам Станевича, среди задач нового правления - провести встречи с персоналом, выслушать руководителей отделений, чтобы сформировать общее видение и управленческую команду, способную справиться с кризисом. Также среди задач - пересмотр организационной структуры больницы, ревизия функций и обязанностей, что может обеспечить как сокращение бюрократии, так и скорость, необходимую для движения вперед.

Кроме того, проводится аудит управления зданием А2, аудит строительного надзора и внутреннего управления, будет проведен аудит других текущих проектов.

"Пойдет снег, мы должны подвести здание [А2] под крышу, потому что сейчас у него нет крыши. Сейчас мы находимся в кризисной ситуации, мы должны решать проблемы по мере их поступления, поэтому мы должны подвести это здание под крышу", - сказал Станевич.

По словам председателя временного правления Видзиса, трудно прогнозировать, сколько еще денег удастся освоить в этом году и сколько можно перенести на следующий год. В настоящее время планируется провести встречи как со строителями, так и с персоналом больницы, чтобы понять, что делать дальше. Пока рано говорить о конкретных шагах, но они могут проясниться уже на следующей неделе.

Как сообщалось, совет Клинической университетской больницы им. Страдиня выразил недоверие правлению больницы, освободив от занимаемых должностей Риналда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агру Мелне, сообщила агентству LETA консультант совета Гундега Варпа.

Совет больницы назначил временное правление со сроком полномочий на один год. Председателем временного правления назначен Лаурис Видзис, а членами - Джинета Хейнрихсоне и Гиртс Ансонс.

По словам Варпы, члены нового временного правления обладают большим опытом в сфере управления, здравоохранения и финансов.