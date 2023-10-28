Eurostat: что происходило с ценами на электроэнергию и газ в этом году?

Выраженные в евро, средние цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2023 года были самыми низкими в Болгарии - 11,4 евро за 100 киловатт-часов. В Венгрии они составили 11,6 евро, Мальте - 12,6 евро. Самые высокие цены составили 47,5 евро в Нидерландах, 43,5 евро в Бельгии, 42 евро в Румынии и 41,3 евро в Германии за 100 киловатт-часов.

Данные о ценах на газ доступны Eurostat по 24 государствам. Больше всего цена на газ выросла в Латвии - на 139%, в Румынии - на 134%, в Австрии - на 103%, в Нидерландах - на 99%, в Ирландии - на 73%. В Эстонии, Хорватии и Италии зафиксировано снижение на 0,6-0,5 процента, а в Литве в первом полугодии цена не изменилась.

Выраженные в евро средние цены на газ для домохозяйств в первой половине 2023 года были самыми низкими в Венгрии - 3,4 евро за 100 киловатт-часов. Далее следует Хорватия - 4,1 евро и Словакия - 5,7 евро. Самые высокие цены за 100 киловатт-часов составили 24,8 евро в Нидерландах, 21,9 евро в Швеции и 16,6 евро в Дании.