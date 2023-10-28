Eurostat: что происходило с ценами на электроэнергию и газ в этом году?

После начавшегося перед вторжением России в Украину и резко ускорившегося во второй половине 2022 года значительного роста цены на электроэнергию и газ в этом году стабилизируются, отмечает статистическое агентство ЕС Eurostat.
Как указывает Eurostat, цены на энергоресурсы росли в рассматриваемый период в основном из-за роста цен на природный газ, что в свою очередь было вызвано снижением импорта из России и поиском новых импортеров.
В первом полугодии 2023 года средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС за 100 киловатт-часов выросла по сравнению с тем же периодом предыдущего года с 25,3 евро до 28,9 евро. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года средние цены на газ увеличились с 8,6 евро до 11,9 евро за 100 киловатт-часов. Эти цены являются самыми высокими, зарегистрированными Eurostat.
В то же время страны частично снимают меры поддержки, в результате чего конечные потребительские цены, включая налоги, по-прежнему выше, чем в предыдущий отчетный период.
Данные показывают, что цены на электроэнергию для домохозяйств выросли в первой половине 2023 года по сравнению с первой половиной 2022 года в 22 государствах-членах ЕС.
Цены на электроэнергию больше всего упали в первой половине года в Испании (на 41%) и Дании (на 16%). Небольшое снижение было также зафиксировано в Португалии, Мальте и Люксембурге.
Выраженные в евро, средние цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2023 года были самыми низкими в Болгарии - 11,4 евро за 100 киловатт-часов. В Венгрии они составили 11,6 евро, Мальте - 12,6 евро. Самые высокие цены составили 47,5 евро в Нидерландах, 43,5 евро в Бельгии, 42 евро в Румынии и 41,3 евро в Германии за 100 киловатт-часов.
Данные о ценах на газ доступны Eurostat по 24 государствам. Больше всего цена на газ выросла в Латвии - на 139%, в Румынии - на 134%, в Австрии - на 103%, в Нидерландах - на 99%, в Ирландии - на 73%. В Эстонии, Хорватии и Италии зафиксировано снижение на 0,6-0,5 процента, а в Литве в первом полугодии цена не изменилась.
Выраженные в евро средние цены на газ для домохозяйств в первой половине 2023 года были самыми низкими в Венгрии - 3,4 евро за 100 киловатт-часов. Далее следует Хорватия - 4,1 евро и Словакия - 5,7 евро. Самые высокие цены за 100 киловатт-часов составили 24,8 евро в Нидерландах, 21,9 евро в Швеции и 16,6 евро в Дании.
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