Видео ⟩ Сколько придется платить за распределение электроэнергии с 1 января?

Государство продолжит субсидировать тарифы на электроэнергию для домохозяйств как минимум до конца 2025 года. Такое предложение на этой неделе поддержали депутаты Сейма в первом чтении. Однако дискуссии о том, кто имеет право на получение компенсации, продолжатся, поскольку согласно действующему предложению почти 50 тысяч домохозяйств с мощностью подключения более 25 ампер должны будут погашать тариф полностью из своего кармана, сообщает программа латвийского телевидения De Facto. Оппозиция же критикует отсутствие решений по снижению самих тарифов.
Пересмотр тарифов не приведет к их существенному снижению
Когда летом вступили в силу новые тарифы на распределение электроэнергии, шок был настолько велик, что политики немедленно пообещали их пересмотреть. Фактически по повышенным тарифам жителям пришлось платить только в течение двух месяцев, поскольку с сентября государство установило 60-процентную скидку на фиксированную часть тарифа. Было решено, что так останется до конца года, когда тарифы будут пересмотрены.
Пока неясно, насколько сильного снижения тарифов ожидать. Эксперты не возлагают больших надежд на снижение.
Янис Микельсонс, исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг, сообщил: "Консультации проводились в сентябре, сейчас октябрь, более детальный расчет мы ожидаем до ноября. Тогда более точно будут известны цифры. [...] На данный момент кажется, что изменения в тарифе могут быть относительно небольшими по сравнению с общим объемом включенных в тариф расходов".
С другой стороны, председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс отметил: "Предыдущие высказывания о том, что невозможны такие существенные изменения, вероятно, справедливы. Но мы видим, что какое-то снижение мы найдем, особенно в прогнозе цен на электроэнергию".
Между тем компания Augstsprieguma tīkls, тариф которой также зависит от распределения, не нашла времени для интервью, но в письменном ответе заявила, что тариф может быть снижен, прогнозируя более низкую цену на электроэнергию. Однако в компании не называют точных цифр.
Домохозяйствам продолжат компенсировать тарифы
Чтобы не допустить повторения шока от роста тарифов после 1 января, десять депутатов коалиции внесли в Сейм поправки, которые предусматривают субсидирование тарифов для населения из госбюджета до конца 2025 года.
Скидку в 60% планируется заменить потолком прироста фиксированной части тарифа, который может составлять от двух до шести евро в течение года в зависимости от мощности подключения.
Предложение было представлено совместно с Министерством климата и энергетики. Прогнозы и министерства, и Sadales tīkls показывают, что, таким образом, плата за электроэнергию для значительной части населения с начала следующего года вырастет на 1-2 евро в месяц. Чтобы компенсировать затраты Sadales tīkls, в следующем году понадобится около 50 миллионов евро. Деньги планируется взять из прибыли Latvenergo.
47 тысяч домохозяйств могут не получить компенсации
47 тысяч домохозяйств с мощностью подключения более 25 ампер поддержку не получат, и с 1 января им придется платить повышенный тариф в полном объеме.
Например, если в доме есть трехфазное подключение на 32 ампера, плата за мощность вырастет с неполных 12 евро в месяц до почти 30 евро (без PVN). Государство таким образом пытается мотивировать население снизить пропускную способность подключения, а также найти способ избежать выплаты поддержки тем, кто в ней не нуждается.
"В основном это очень платежеспособные граждане, которые имеют средства оплатить счета. С другой стороны, если подключение слишком мощное, то жителям рекомендуется пересмотреть подключение и снизить его до 20-25 ампер", - сказал депутат Сейма.
С другой стороны, с этим не согласен бывший министр экономики, ныне депутат Сейма Янис Витенбергс (Национальное объединение). Он убежден, что более мощное подключение не обязательно означает богатство. Депутат обещает до второго чтения подать предложение о предоставлении поддержки домохозяйствам с большой мощностью подключения.
"Я также могу привести пример моего деда, который всегда хотел быть независимым, чтобы ему не приходилось просить помощь у других. Подключение у него было достаточно большим, потому что у него были различные инструменты, скажем, для изготовления оконных рам или других столярных работ. Были строгальные станки, токарные станки и все остальное. Таких семей очень много", - убежден бывший министр.
Критика неспособности решить проблему высоких тарифов
Оппозиция же критикует, что субсидирование домохозяйств не решает главную проблему - высоких тарифов.
Глава подкомиссии Сейма по энергетике Андрис Кулбергс ("Объединенный список") говорит, что, во-первых, поддержка слишком щедра, потому что она направлена не только на тех, кто не может платить, а во-вторых, нет решений, которые могут покрыть издержки самой сети.
"В данном случае никаких изменений в самом Sadales tīkls не происходит. Они работают по старому фиксированному тарифу, Latvenergo им просто компенсирует убытки. Прибыль Latvenergo в 50 миллионов можно было бы использовать гораздо эффективнее во многих других местах, где нам очень не хватает денег в бюджете", - сказал Кулбергс.
Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) не отрицает, что отчасти основание для критики имеется.
"Это заняло много времени, я согласен. Но мы твердо убеждены, что тарифы следует пересмотреть. Летом мы продолжим работу над структурой самого тарифообразования на долгосрочную перспективу. Но нам нужно было решить проблему в краткосрочной перспективе, которая наступит 1 января - и это одно из лучших решений, на наш взгляд", - сказал министр.
Министр считает, что возмущение тарифами летом возникло потому, что их повышение было стремительным. В этом виноваты и предыдущие министры экономики, которые сопротивлялись повышению тарифов, считает Мелнис.
С момента предыдущего пересмотра тарифов в 2020 году Янис Витенбергс дольше всех занимал пост министра экономики. На вопрос, остановил ли он в свое время повышение тарифов, он ответил: "Когда я был министром, мы постоянно искали разные возможности помочь нашему обществу и предпринимателям. Были такие большие скачки цен на энергоносители, пики, еще какое-то повышение [тарифов]. Нужно было спасти наш бизнес, наши семьи, и мы это сделали".
Ожидание предложений от участников
На прошедшей неделе Сейм в первом чтении единогласно поддержал поправки к нормативным актам, связанные с компенсацией тарифа на распределение электроэнергии. Но в ближайшие дни ожидаются споры вокруг предложений депутатов ко второму чтению, поскольку нужно будет решить, кому следует компенсировать повышение тарифа на электроэнергию, а кому нет.
В Министерстве климата и энергетики также обещают исправить ошибку, связанную с тем, что жители многоквартирных домов, оплачивающие электроэнергию через управляющую компанию, не получают скидку на распределение электроэнергии. Необходимые поправки окажутся на столе Кабинета министров в течение ближайшего месяца, сообщает программа De Facto.
Видео: Сюжет программы De Facto
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!