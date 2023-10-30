Видео ⟩ Сколько придется платить за распределение электроэнергии с 1 января?

"В основном это очень платежеспособные граждане, которые имеют средства оплатить счета. С другой стороны, если подключение слишком мощное, то жителям рекомендуется пересмотреть подключение и снизить его до 20-25 ампер", - сказал депутат Сейма.

С другой стороны, с этим не согласен бывший министр экономики, ныне депутат Сейма Янис Витенбергс (Национальное объединение). Он убежден, что более мощное подключение не обязательно означает богатство. Депутат обещает до второго чтения подать предложение о предоставлении поддержки домохозяйствам с большой мощностью подключения.

"Я также могу привести пример моего деда, который всегда хотел быть независимым, чтобы ему не приходилось просить помощь у других. Подключение у него было достаточно большим, потому что у него были различные инструменты, скажем, для изготовления оконных рам или других столярных работ. Были строгальные станки, токарные станки и все остальное. Таких семей очень много", - убежден бывший министр.

Критика неспособности решить проблему высоких тарифов

Оппозиция же критикует, что субсидирование домохозяйств не решает главную проблему - высоких тарифов.

Глава подкомиссии Сейма по энергетике Андрис Кулбергс ("Объединенный список") говорит, что, во-первых, поддержка слишком щедра, потому что она направлена ​​не только на тех, кто не может платить, а во-вторых, нет решений, которые могут покрыть издержки самой сети.